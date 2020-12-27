cue鄧倫、金晨挨轟 鄭爽退出「追光吧！哥哥」

鄭爽快人快語，又得罪不少網友。(取材自微博)

29歲女星鄭爽日前在「追光吧！哥哥」中提到鄧倫、金晨被罵，她發文表示：「很抱歉，真的很抱歉。我會協調不再參與節目錄製等事宜」。

網易娛樂報導，據悉，在最新播出的綜藝中，鄭爽聊到戀愛綜藝，問：「誰是金晨的類型，鄧倫是不是。」引發網路爭議。隨後她又發文：「這檔節目我們雙方除了造型部分其他還沒有簽其合約。也請不要拿職業操守合約精神等說辭我。」

不僅如此，她還公布她心中哥哥們的定位名單，並表示：「我不是合格的觀察員，也很遺憾不能陪哥哥們走到最後，我保證我不會坐在電視旁去看傻傻的哥哥們（就怪了），知道你們都是最帥的，從來沒有質疑過。祝哥哥們在舞台上圓夢。有機會合作哇。」

此前，她的發言也十分大膽，面對哥哥們的表演，鄭爽發出疑問：男生有的時候，到底知不知道什麼叫做「帥」呀？

報導說，在節目中，各位男藝人的表演被頻頻吐槽油膩，相比之前火爆的「乘風破浪的姐姐」的點評模式，「追光吧！哥哥」的點評則比較辛辣。

在最近一期的節目中，杜淳演唱了「情人」，卻因為英文發音問題被嘲笑唱的是「蛋餃肉絲」，鄭爽對此吐槽：「一句都沒聽明白在唱什麼，」繼續往杜淳身上紮一刀說，「淳哥混不下去了。」