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歐陽娜娜嘆「藝人壓力大」被酸爆！網友：退出娛樂圈吧

娛樂新聞組／綜合報導
歐陽娜娜說自己工作非常辛苦，遭到網友吐槽。（取材自微博）
歐陽娜娜說自己工作非常辛苦，遭到網友吐槽。（取材自微博）

台灣知名星二代歐陽娜娜又成焦點了！她近日在訪談中提到年輕藝人壓力大，自己工作非常辛苦，每天只能睡三個小時，還聲稱日前看了中醫，醫生還勸她不要太善良。網友看了後紛紛吐槽，「壓力大就不要當藝人了，滾出娛樂圈好好唸書去」。

鏡週刊報導，歐陽娜娜被爆料2018上半年海撈3億元台幣（約1073.8萬美元），現在工作重心都在中國，日前接受陸媒專訪，卻引起網友熱議。歐陽娜娜專訪中談到當時休學踏入演藝圈，卻被外界解讀是為了撈金，無奈表示「大眾對於這個年紀的藝人抱有很大期望，所以也會附加很多壓力在這些年輕人身上」。

歐陽娜娜還透露因「胸悶」回台灣看中醫時，醫師一眼看穿其心事重重，還叮囑她人不要太善良、不要想太多等建議，使她開始正視自己心理所導致的問題，但她也無奈地表示，天生個性就是容易想東想西，很難刻意改變。

此受訪影片一出，網友紛紛於影片下方留言，多是批評：「妳真的是身在福中不知福！哪一個職業壓力不大」、「星二代良好的家庭賺著普通人一輩子賺不到的錢，還要賣慘噁心人」、「高危職業又壓力大！乾脆退出娛樂圈吧」、「每次收品牌鞋子的時候壓力大不大？每次背奢侈包的時候壓力大不大？」

但也有網友出面緩頰、鼓勵她：「繼續加油」、「歐陽娜娜只是說說自己這個年齡段的工作感受」；也有人認為無須過度解讀，「不要亂帶話題，原話是壓力大不要都放在心裡，積壓久了對身體不好」、「娜娜並沒有否認其他行業沒壓力」。

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