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楊冪霸氣稱「我才是人脈」 被指暗酸劉愷威

娛樂新聞組／綜合報導
楊冪（圖）霸氣說自己才是人脈。（取材自微博）
楊冪（圖）霸氣說自己才是人脈。（取材自微博）

作為新一代的「話題女王」，楊冪敢說敢做的個性，頻頻引發關注和爭議。近日，楊冪在綜藝「奇葩說」節目中再現金句，激起網上千層浪。

蓋飯娛樂報導，據悉，當期的辯題是「要不要把前任當人脈？」主持人馬東提問楊冪，楊冪隨即超級霸氣地回答道：「我覺得我才是那個人脈。」現場隨即爆發熱烈的掌聲和歡呼聲，紛紛為其點贊。

不料，馬東再次追問：「如果他把你當人脈，你會幫他嗎？」這次，楊冪完全不假思索，脫口而出兩個字：「不幫」。

這個片段出來後，不少路人和粉絲們先是一致覺得楊冪很拽、很颯，頗有女王風範。畢竟是娛樂圈女頂流，不少人也認為她確實是有拽的資本。尤其是她不僅和眾多藝人關係好，自己還是公司老闆，和一些經紀公司的老闆也有著千絲萬縷的聯繫。

而其中涉及到的前任，大家自然也默認影射了楊冪的前夫劉愷威。劉愷威自和楊冪離婚之後，熱度確實大不如前，一度彷彿「銷聲匿跡」。

前不久，劉愷威主演的新劇上映，還有網友在質疑：「劉愷威還在演戲啊？我以為他已經退圈了……。」據悉，這部劇目前既無熱度也無口碑。

反觀楊冪，無論是婚前婚後，或者離婚前離婚後，儘管演技依舊仍有上升的空間，但她無論在電視劇、電影、綜藝、時尚等方面可謂是全面、持續開花。相比之下，楊冪確實更有「人脈」。

楊冪霸氣說自己才是人脈，被指影射前夫劉愷威（圖）。（取材自微博）
楊冪霸氣說自己才是人脈，被指影射前夫劉愷威（圖）。（取材自微博）

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