何炅陷收禮風波 大咖好友全噤聲…

何炅（圖）爆發收禮事件後，娛樂圈中大咖好友全噤聲。（取材自微博）

湖南衛視主持人何炅收禮一事近日在娛樂圈鬧得沸沸揚揚。何炅一直以「好人緣」著稱，然而，在此風波發酵後，娛樂圈中好友無一聲援，只有主持人彭宇發文力挺。

網易娛樂報導，何炅在娛樂圈中的人緣很好，從他每年的生日「盛況」就能看得出來。在他生日的時候很多明星會送上祝福，時間長了之後形成了「何榜」，也就是何炅生日的榜單，粉絲也會幫著自家明星做數據，以便能占據「何榜」高位。

據報導，從今年何炅的生日來看，有不少明星卡點送上了祝福，評論區的前一百名幾乎都是流量明星，其中，王源、王俊凱、易烊千璽霸占著前三，單點讚的數量就超過了百萬，除此之外，朱一龍、王一博等流量明星也在列。

從「何榜」的盛況來看，確實能看出何炅的人脈以及他的好人緣。然而，當何炅收禮風波發酵後，半個娛樂圈都沉默了，快樂家族的成員因為很多同類黑料被挖出，也自身難保。何炅的其他大咖好友更是無一聲援。只有主持人彭宇發文力挺何老師。

對此，有網友質疑彭宇蹭熱度，也有網友認為他在偷換概念給何炅洗白。而彭宇卻說：「何老師是我很尊敬的朋友，也是我20歲就認識，活到40見過社會上無數形形色色的人之後覺得最善良最真誠最純粹的一個人。何炅，一定是我彭宇默默的挺一輩子的人！」

據悉，彭宇曾是湖南衛視的主持人，後從湖南衛視辭職，與簽約江蘇衛視。他曾擔任何炅的導演 處女作「梔子花開」的總策畫，看來和何炅的私交甚篤。