3座金馬獎導演許鞍華 生活糊塗少女心

許鞍華熱愛電影如痴如狂，但現實生活中卻很糊塗。(取材自Instagram)

記錄香港導演 許鞍華的紀錄片「好好拍電影 」，揭開73歲許鞍華少女心的另一面，另一位導演文念中直說：「她給我們的印象就是大導演，但其實她很少女心，很可愛的！」

文念中舉例說，許鞍華和一般女孩子一樣喜歡打扮，愛穿吊帶裙，對整容也很有想法，請她吃菠蘿油就會開心不已，「這些全部都是阿Ann（許鞍華）可愛的特質！」

片中還可見到她私下糊塗的一面，如某次許鞍華跟媽媽約好出門，但結果到了現場才發現店家公休。種種事跡都讓觀眾忍不住莞爾笑。

法國有一位安妮華達奶奶，畢生奉獻給電影，港台女導演中許鞍華堪比安妮華達。雖然許鞍華生活上有顆少女也偶犯糊塗，但在電影創作上她毫不退讓，甚至曾為剪輯追打電影系同學。

文念中說，「好好拍電影」是對許鞍華最貼切的形容，「阿Ann一生就是想好好拍電影，拍好每一齣戲，我很佩服她對電影的至死不渝，其堅持不放棄的精神，可以鼓勵到新一代的導演。」

許鞍華曾三度獲得金馬獎最佳導演，今年還獲威尼斯影展終身成就金獅獎。她先從台灣武俠電影先驅胡金銓導演的助理入行，接著進入香港電視劇「奇趣錄」拍攝工作，而她的第一部電影「瘋劫」就獲得金馬獎優等劇情片、最佳剪輯和最佳攝影，也成為香港新浪潮的年輕導演。

雖然在45年的電影行業中許鞍華經歷許多高低潮起伏，演員蕭芳芳精準形容：「張叔平說導演是神，嚴浩說導演是狗，但是我覺得許鞍華卻是在神跟狗之間取得平衡的一個導演。」