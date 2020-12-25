屈楚蕭涉家暴？女控挨揍流產不想活

屈楚蕭遭女網友發文控訴，該女子還曬出瘀傷照。(取材自微博)

演出「如懿傳」中「五阿哥」永琪打開知名度的大陸男星屈楚蕭，近日遭一名女網友喊話「出來解決問題，別再毀我了」，該女子自爆遭屈楚蕭朋友毆打致流產，還曬出瘀傷照，以及割腕留下的傷痕照，引發網友熱議。據悉，該女子疑為屈楚蕭女友。

綜合媒體報導，該女子表示已打掉孩子，還遭屈楚蕭朋友毆打，抑鬱成疾，「現在你不顧我的身心，所有拉黑，留下一段話，你當我什麼」，還聲稱自己不要錢不要利，只想讓屈楚蕭知道她不是說著玩。此外，該女子還有強烈的輕生傾向，疑似嘗試割腕。

她在爆料完之後，迅速清空全部微博 ，僅留下一條「真的不想活了」。

消息一出，有媒體試圖求證屈楚蕭及相關工作人員，但均未獲得回應。

屈楚蕭藉網劇「我的朋友陳白露小姐」進入娛樂圈，之後陸續演過網劇「媚者無疆」、電視劇「如懿傳」，2019年電影 「流浪地球」開出高票房，進而受到高度關注。

據悉，這不是屈楚蕭第一次被爆「家暴 」傳聞，此前他的前女友曾爆料屈楚蕭有「特殊性癖好」，在戀愛期間曾用數據線抽打她，還讓女方錄自打耳光視頻給他。

去年4月，屈楚蕭被拍到一天內約會兩名女性，屈楚蕭在Instagram駁斥，「快別拿些生捏人血饅頭的渣滓編的一個個莫須有的玩意來跟我求證了，誰愛信就去信，沒人攔著你的腦細胞」。