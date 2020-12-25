我的頻道

* 拖拉類別可自訂排序
恢復預設 確定
設定
快訊

1張圖看疫情：美確診破1865萬例 紐約州逼近90萬

CDC：英國搭機赴美乘客 須交三日內新冠檢測報告

屈楚蕭涉家暴？女控挨揍流產不想活

娛樂新聞組／綜合報導
屈楚蕭遭女網友發文控訴，該女子還曬出瘀傷照。(取材自微博)
屈楚蕭遭女網友發文控訴，該女子還曬出瘀傷照。(取材自微博)

演出「如懿傳」中「五阿哥」永琪打開知名度的大陸男星屈楚蕭，近日遭一名女網友喊話「出來解決問題，別再毀我了」，該女子自爆遭屈楚蕭朋友毆打致流產，還曬出瘀傷照，以及割腕留下的傷痕照，引發網友熱議。據悉，該女子疑為屈楚蕭女友。

綜合媒體報導，該女子表示已打掉孩子，還遭屈楚蕭朋友毆打，抑鬱成疾，「現在你不顧我的身心，所有拉黑，留下一段話，你當我什麼」，還聲稱自己不要錢不要利，只想讓屈楚蕭知道她不是說著玩。此外，該女子還有強烈的輕生傾向，疑似嘗試割腕。

她在爆料完之後，迅速清空全部微博，僅留下一條「真的不想活了」。

消息一出，有媒體試圖求證屈楚蕭及相關工作人員，但均未獲得回應。

屈楚蕭藉網劇「我的朋友陳白露小姐」進入娛樂圈，之後陸續演過網劇「媚者無疆」、電視劇「如懿傳」，2019年電影「流浪地球」開出高票房，進而受到高度關注。

據悉，這不是屈楚蕭第一次被爆「家暴」傳聞，此前他的前女友曾爆料屈楚蕭有「特殊性癖好」，在戀愛期間曾用數據線抽打她，還讓女方錄自打耳光視頻給他。

去年4月，屈楚蕭被拍到一天內約會兩名女性，屈楚蕭在Instagram駁斥，「快別拿些生捏人血饅頭的渣滓編的一個個莫須有的玩意來跟我求證了，誰愛信就去信，沒人攔著你的腦細胞」。

屈楚蕭遭女網友發文控訴，該女子還曬出瘀傷照。(取材自微博)
屈楚蕭遭女網友發文控訴，該女子還曬出瘀傷照。(取材自微博)

編輯推薦

家暴 電影 微博

上一則

「月底官宣」鹿晗、關曉彤3年戀情喊分？

下一則

林青霞果然仙女！曬仙鶴駐足豪宅

延伸閱讀

不忘家暴受害者 蔡申紀念椅啟用

不忘家暴受害者 蔡申紀念椅啟用
阿姆瞎挺家暴者 寫歌向蕾哈娜道歉

阿姆瞎挺家暴者 寫歌向蕾哈娜道歉
用拳頭用汽油用硫酸…譚維維新歌血書中國家暴悲劇

用拳頭用汽油用硫酸…譚維維新歌血書中國家暴悲劇
夫妻吵架 妻子開槍擊中八歲骨肉

夫妻吵架 妻子開槍擊中八歲骨肉

熱門新聞

楊冪走紅毯手遮豪乳 「禮服往下滑」引熱議

2020-12-21 22:09
媒體日前曝光了近日賈乃亮（左）與金晨深夜約會的畫面。（取材自微博）

放下李小璐了？賈乃亮、金晨被爆住同酒店 雙方回應…

2020-12-22 02:32
周迅(右)與高聖遠多次被傳婚變。(圖:H&M提供)

老公「激吻正妹照」瘋傳 周迅宣布離婚！

2020-12-22 23:20
肖戰登上2020全球最帥男人寶座。(取材自微博)

2020年度全球最帥男人出爐 冠軍竟是中國男星

2020-12-21 02:30
黃曉明、Angelababy頻傳婚變。（取材自新華網）

黃曉明、Baby真離了？ 八卦記者爆他們根本沒有真感情

2020-12-20 02:30
黃曉明和Angelababy婚姻頻傳婚變。圖／摘自微博

黃曉明與Angelababy離婚？知情人爆真相「弄假成真」

2020-12-19 09:23

精彩推薦

data-matched-content-rows-num="10,4" data-matched-content-columns-num="1,2" data-matched-content-ui-type="image_sidebyside,image_stacked"

超人氣

更多 >
2000元紓困現金支票提案 在眾院遭拒

2000元紓困現金支票提案 在眾院遭拒
「她是中國人、她有新冠病毒」 六嫌紐約地鐵毆打未戴口罩乘客

「她是中國人、她有新冠病毒」 六嫌紐約地鐵毆打未戴口罩乘客
瓦解泰國君主制好形象！流亡學者公布王妃外洩私密照

瓦解泰國君主制好形象！流亡學者公布王妃外洩私密照
大量使用3C 用枸杞補眼？中醫師提醒這些人不能用

大量使用3C 用枸杞補眼？中醫師提醒這些人不能用
波洛西：2000元紓困28日再闖關 將採記名投票

波洛西：2000元紓困28日再闖關 將採記名投票