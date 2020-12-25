「月底官宣」鹿晗、關曉彤3年戀情喊分？

鹿晗(左)、關曉彤疑似分手消息一出，立刻登上熱搜。(取材自微博)

人氣男星鹿晗 2017年認愛小7歲女星關曉彤，兩人戀情震撼娛樂圈，甚至一度令網路癱瘓。認愛後兩人不時曬恩愛，如今3年過去，沒想到平安夜卻爆出鹿晗即將在月底官宣分手關曉彤，立刻登上微博 熱搜第一。

貓眼娛樂報導，有媒體在社交平台爆料，當紅95小花會和男友在月底官宣分手，各種線索紛紛指向關曉彤、鹿晗。有網友不信兩人分手傳聞，專程去女方社交平台搜索男方的名字。發現關曉彤疑似清空了相關動態，再為分手傳聞增添一絲可信度。

報導指出，關曉彤、鹿晗2017年合作電視劇「甜蜜暴擊」傳出緋聞 。兩人在片場毫不避諱，肆意打鬧說笑，緋聞愈演愈烈，引發極大關注。

隨後，鹿晗無徵兆在社交平台公開戀情。一時輿論嘩然，有人說他認真負責，也有人說他自毀前程。

交往三年來，兩人多次被拍到同遊日本，也被網友發現穿著情侶鞋、情侶裝。雖然兩人想要低調，但總有秀恩愛的路透照片流出，大眾也漸漸接受了他倆的戀情。

今年9月，鹿晗依舊如同往年一樣，在零點準時為關曉彤送上生日祝福，曬出關曉彤私家美照，兩人也進行了甜蜜互動，未見任何異常現象，絲毫不像感情出了問題，沒想到網路傳出兩人三年戀情喊分。

截止目前，關曉彤、鹿晗都沒有任何回應。