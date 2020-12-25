我的頻道

* 拖拉類別可自訂排序
恢復預設 確定
設定
快訊

1張圖看疫情：美確診破1865萬例 紐約州逼近90萬

CDC：英國搭機赴美乘客 須交三日內新冠檢測報告

「月底官宣」鹿晗、關曉彤3年戀情喊分？

娛樂新聞組／綜合報導
鹿晗(左)、關曉彤疑似分手消息一出，立刻登上熱搜。(取材自微博)
鹿晗(左)、關曉彤疑似分手消息一出，立刻登上熱搜。(取材自微博)

人氣男星鹿晗2017年認愛小7歲女星關曉彤，兩人戀情震撼娛樂圈，甚至一度令網路癱瘓。認愛後兩人不時曬恩愛，如今3年過去，沒想到平安夜卻爆出鹿晗即將在月底官宣分手關曉彤，立刻登上微博熱搜第一。

貓眼娛樂報導，有媒體在社交平台爆料，當紅95小花會和男友在月底官宣分手，各種線索紛紛指向關曉彤、鹿晗。有網友不信兩人分手傳聞，專程去女方社交平台搜索男方的名字。發現關曉彤疑似清空了相關動態，再為分手傳聞增添一絲可信度。

報導指出，關曉彤、鹿晗2017年合作電視劇「甜蜜暴擊」傳出緋聞。兩人在片場毫不避諱，肆意打鬧說笑，緋聞愈演愈烈，引發極大關注。

隨後，鹿晗無徵兆在社交平台公開戀情。一時輿論嘩然，有人說他認真負責，也有人說他自毀前程。

交往三年來，兩人多次被拍到同遊日本，也被網友發現穿著情侶鞋、情侶裝。雖然兩人想要低調，但總有秀恩愛的路透照片流出，大眾也漸漸接受了他倆的戀情。

今年9月，鹿晗依舊如同往年一樣，在零點準時為關曉彤送上生日祝福，曬出關曉彤私家美照，兩人也進行了甜蜜互動，未見任何異常現象，絲毫不像感情出了問題，沒想到網路傳出兩人三年戀情喊分。

截止目前，關曉彤、鹿晗都沒有任何回應。

編輯推薦

鹿晗 緋聞 微博

上一則

胡杏兒懷3胎 「願望成真」

下一則

屈楚蕭涉家暴？女控挨揍流產不想活

延伸閱讀

遭爆不願與張柏芝同台 阿嬌回應了

遭爆不願與張柏芝同台 阿嬌回應了
瘋傳與黃曉明已離婚 Angelababy平安夜突發文回應

瘋傳與黃曉明已離婚 Angelababy平安夜突發文回應
周迅離婚好一陣子 高聖遠：以為大家早就知道了

周迅離婚好一陣子 高聖遠：以為大家早就知道了
達拉斯輕軌碰撞 兩人受傷

達拉斯輕軌碰撞 兩人受傷

熱門新聞

楊冪走紅毯手遮豪乳 「禮服往下滑」引熱議

2020-12-21 22:09
媒體日前曝光了近日賈乃亮（左）與金晨深夜約會的畫面。（取材自微博）

放下李小璐了？賈乃亮、金晨被爆住同酒店 雙方回應…

2020-12-22 02:32
周迅(右)與高聖遠多次被傳婚變。(圖:H&M提供)

老公「激吻正妹照」瘋傳 周迅宣布離婚！

2020-12-22 23:20
肖戰登上2020全球最帥男人寶座。(取材自微博)

2020年度全球最帥男人出爐 冠軍竟是中國男星

2020-12-21 02:30
黃曉明、Angelababy頻傳婚變。（取材自新華網）

黃曉明、Baby真離了？ 八卦記者爆他們根本沒有真感情

2020-12-20 02:30
黃曉明和Angelababy婚姻頻傳婚變。圖／摘自微博

黃曉明與Angelababy離婚？知情人爆真相「弄假成真」

2020-12-19 09:23

精彩推薦

data-matched-content-rows-num="10,4" data-matched-content-columns-num="1,2" data-matched-content-ui-type="image_sidebyside,image_stacked"

超人氣

更多 >
2000元紓困現金支票提案 在眾院遭拒

2000元紓困現金支票提案 在眾院遭拒
「她是中國人、她有新冠病毒」 六嫌紐約地鐵毆打未戴口罩乘客

「她是中國人、她有新冠病毒」 六嫌紐約地鐵毆打未戴口罩乘客
瓦解泰國君主制好形象！流亡學者公布王妃外洩私密照

瓦解泰國君主制好形象！流亡學者公布王妃外洩私密照
大量使用3C 用枸杞補眼？中醫師提醒這些人不能用

大量使用3C 用枸杞補眼？中醫師提醒這些人不能用
波洛西：2000元紓困28日再闖關 將採記名投票

波洛西：2000元紓困28日再闖關 將採記名投票