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周迅離婚好一陣子 高聖遠：以為大家早就知道了

娛樂新聞組╱綜合報導
周迅(右)、高聖遠其實已離婚好一陣子。（圖：美麗佳人提供）
周迅(右)、高聖遠其實已離婚好一陣子。（圖：美麗佳人提供）

周迅和高聖遠因一張男方與一名女性的親吻照，再度被關注婚姻狀況，日前兩人緊急發文寫上「祝安好」，被視為官宣離婚。高聖遠的經紀人葉可棠則透露兩人已分開一段時間，並表示：「以為大家都知道了，私人事情沒想太多。」外界也相當好奇女方身分，有眼尖網友發現，女方IG早已悄悄關閉。

高聖遠親吻照女主角隨後被起底，據蘋果日報報導，她是高聖遠的「前女友」，兩人2個半月前已在美國分手；該女職業是模特兒，還與高以翔女友互相關注。高聖遠經紀人表示，不認識這名女生，「不是很了解這部分。」但高聖遠之前曾赴台拍戲，當時劇組都知道他有新女友。

據了解，周迅、高聖遠簽字離婚已經有一陣子，關於外界傳聞兩人離婚時存在財產問題，高聖遠則透過朋友表示，他與周迅財產一向獨立，所以離婚後並沒有任何財產問題。近來他正籌備幕後製作，目前有新歡但仍單身。

至於為何選在年終歲末貼文證實離婚，高聖遠表示，是希望有個新開始；之前基於離婚是私事、加上兩人各自忙碌，找不到好的時間點說明。他又說，原本打算農曆年正式宣布，但「前女友」突然曬昔日親密照，讓他與周迅措手不及，為了把傷周降到最低，才會決定正視問題。

高聖遠(左)被曝與新女友親吻照。（取材自微博）
高聖遠(左)被曝與新女友親吻照。（取材自微博）
高聖遠、周迅拋離婚震撼彈。（取材自微博）
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