阿嬌不願和張柏芝同台 退出「乘風破浪2」 就怕…

「阿嬌」鍾欣潼傳「不願同台張柏芝」，推掉「乘風破浪的姐姐2」節目邀約。（取材自微博）

「阿嬌 」鍾欣潼今年5月與「醫界王陽明」賴弘國離婚，後來更公開表示此生不會再婚，外界猜測她是因為曾遭陳冠希「不雅照風波」傷害太深。如今傳出她原本已答應接下「乘風破浪的姐姐2」節目邀約，豈料聽到張柏芝 也確定會參加，她則立刻放棄演出。

據「鏡週刊」報導，離婚後的阿嬌積極工作，近來更傳出她原本已經決定出演「乘風破浪的姐姐2」，豈料製作單位也邀請了張柏芝，據悉張柏芝已簽約加盟演出，這也讓阿嬌立刻決定放棄演出。

「乘風破浪的姐姐」第一季暴紅，參與選秀的姐姐們個個身價水漲船高；第二季籌製之初，阿嬌是節目組最想網羅的人選之一，因她是女團「Twins」出身，本身又自帶話題性。

報導中分析，阿嬌、張柏芝當年同為陳冠希「不雅照風波」的受害者，怕要是兩人屆時同框，往日不堪回憶將會再次被勾起。為避免兩人造成節目的焦點模糊，阿嬌毅然決然推掉節目邀約。

報導說，阿嬌今年流年不利，5月宣布婚變後，9月又在廈門的飯店浴室跌倒撞傷頭部，多虧前輩任達華為她另找整形醫師動手術，躲過破相一劫。近年成功建立「好媽媽」形象的張柏芝，今年也過得不太順遂，3月她在飛機上與機組人員發生衝突被趕下機，7月則被前經紀人控告欠款153萬美元 。