趙麗穎王一博「碰鼻殺」甜爆 「有翡」編導遭爆是老鼠屎

王一博(左)在「有翡」中與趙麗穎CP感爆棚。（圖：WeTV海外站提供）

趙麗穎 、王一博在新劇「有翡」中的互動CP感爆棚，網友還特製每日甜度剪輯，一場被譽為全糖甜度的「碰鼻殺」，趙麗穎鼻頭撞上了王一博肩膀，突如其然的「碰鼻殺」，讓王一博嘴角情不自禁的上揚，還輕捏趙麗穎鼻子，甜喊：「撞到鼻子啦！眼淚都流下來了！有沒有流鼻血？」放閃的程度被其他夥伴虧「噁心」。

綜合新浪、中國時報報導，「有翡」自播出後負面話題不斷，繼趙麗穎產後復出少了少女感，近日又有自稱「有翡」現場演員副導演 網友爆料，指除了導演組、動作組與趙麗穎外，從演員、編劇到製片人都爛得一蹋糊塗，劇本從開機到殺青一直沒寫好，演員晚上辛苦背的台詞第二天到現場又改了。

該網友還表示，所屬部門是「無能的選角團隊」，大爆頂頭上司除了裝B喝酒睡女演員，什麼都不會，「你覺得他挑出來的演員會有啥貨色？」對此，很多網友替趙麗穎叫屈，覺得她被坑了。

隨後，「有翡」官方帳號在微博 發布聲明回應，表示自稱「演員副導演」的人只是劇組的跟組群演，爆料內容的嚴重失實，已構成惡意詆毀，劇方對其以偏概全、杜撰和詆毀行為將追責到底，呼籲大家尊重全劇組的心血和努力，並重申爆料「言不可信，吃瓜須謹慎」。

但也有網友翻出趙麗穎去年因不滿「有翡」被改編到面目全非，在微博PO出一張「原著VS.改編」的諷刺漢堡圖，認為該工作人員的爆料並非空穴來風。