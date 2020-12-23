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玉女紅星連累劇組還跳槽… 傳出劉德華「不想再提她」

娛樂新聞組／綜合報導
當年有傳聞指出陳少霞單戀劉德華，但未遭到證實。（取材自微博）
當年有傳聞指出陳少霞單戀劉德華，但未遭到證實。（取材自微博）

曾是90年代香港玉女紅星的陳少霞，和天王劉德華合作「天與地」後，多次受提攜，並簽入劉德華的公司，後來陳少霞背著劉德華跳槽到TVB拍戲。陳少霞近日再提到此事，她坦言年少輕狂沒有判斷力，曾犯錯連累身邊的人，「很想向劉德華再次道歉」。

綜合媒體報導 ，陳少霞因在港劇「鹿鼎記」中飾演雙兒走紅，也受到劉德華賞識，兩人成師徒關係。不過之後傳出她與其他公司簽約，兩人因此反目，還傳出劉德華曾脫口說出「不想再提她」。

離開劉德華的天幕公司後，陳少霞於TVB紅極一時，2000年卻突然息影，遠嫁一名華人富商，不料男方2008年生意失敗，離婚後僅四年又病逝。

當時陳少霞育有兩個女兒，想重返TVB卻遭拒，後來轉投亞視門下，沒幾年又退出亞視，到內地跑商演撈金。2016年，陳少霞與年長19歲的富商李文輝邂逅並一見鍾情，兩人於同年7月結婚，陳少霞被冠以「八億闊太」稱呼。

四年前，陳少霞曬出與劉德華相擁合照，並對外界解釋：「我一直不會說話！謠言止於智者！他一直很疼我！我只是不想說」，間接粉碎兩人多年來的不和謠言。不過坊間對她仍嗤之以鼻，指她是「白眼狼」，忘恩負義。

近日，淡出幕前許久的陳少霞作客電台節目，坦言曾犯錯連累身邊的人。當時她和劉德華一起拍電影「天與地」，準備出席宣傳活動時，誤聽損友建議，買了比較性感和暴露的衣服，導致大眾不滿，認為她破壞了自己清純的形象，不僅接下的工作被取消，也影響到應該要繼續的宣傳活動，她說，「我真的好想向劉德華再次道歉」。

陳少霞和劉德華曾是師徒關係。（取材自微博）
陳少霞和劉德華曾是師徒關係。（取材自微博）

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