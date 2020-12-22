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人設崩塌？何炅被爆收粉絲禮物 還吐槽不好轉手

娛樂新聞組／綜合報導
何炅曾在綜藝節目中吐槽粉絲送的禮物。（取材自微博）
何炅曾在綜藝節目中吐槽粉絲送的禮物。（取材自微博）

一向以暖心、有理形象被尊稱為「何老師」的主持人何炅，近日卻也捲入「人設崩塌」的爭議當中。有網友在社交平台上發文爆料，質疑何炅收嘉賓、粉絲禮物的行為，並曬出一段節目截圖。

網易娛樂報導，何炅曾經在節目「口紅王子」中吐槽粉絲送的禮物上貼了應援標語，但因為不乾膠貼紙撕不下來，所有禮物都只能自己用而無法送人，現在自己已經有20多個保溫杯、50多支筆了。沈夢辰也曾在該節目表示，自己和杜海濤剛交往時，杜海濤總拿應援品去拜訪自己爸媽，上面的標都沒有拆，讓她覺得很尷尬。

該爆料一發出來後，引起不少網友對主持人收禮的熱議，還有網友曬出粉絲後援會曾經送給何炅、杜海濤和吳昕等主持人的「快樂大本營20周歲生日賀禮」清單，裡面的禮物都非常昂貴，甚至還有粉絲送金條。

部分網友認為，主持人們本就不應該收粉絲送的禮物，更指責明星收禮後不僅不感激，反而將禮物轉手送人，甚至嫌棄禮物不好轉手，並批評何炅「完美人設」崩塌。也有網友表示，如果真的不想要禮物，就應該明確拒絕。

事件發酵後，何炅急忙在微博道歉，表示回顧當時調侃的內容，自己也覺得不妥，原意想引導不要浪費，反而傷了粉絲的心，並再三道歉；他也表示曾多次向粉絲表示不要送禮，這次藉爭議再次明確，以後不再收任何的禮物。此前，汪涵就在節目中說過，自己曾明確向粉絲表示，不會收任何禮物。

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