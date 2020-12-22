「優秀偶像！」胡歌拒收應援禮 要粉絲多做慈善

胡歌一向要求粉絲要「理智追星」。（取材自微博）

粉絲為了讓偶像在上節目時得到比較多的「關照」，常會集資應援主持人，幾乎變成業內潛規則，這種送禮現象甚至被網友嘲笑為「上貢」，也有人認為這會對未成年粉絲造成負面影響。不過，也有許多明星拒絕粉絲送禮，男神胡歌就是其中代表，更被稱為「真正優秀的偶像」。

粉絲送禮的風氣最初是從南韓娛樂圈傳來，很多明星在拍戲或錄製綜藝時，粉絲都會集資為自家偶像「應援」，除了常見的送花、拉橫幅、送食物等，部分粉絲甚至會攀比應援物的品牌、價值，形成不好的風氣。

部分明星接受粉絲禮物後會拍下認證照，讓粉絲感到窩心，不過也有明星不捨得粉絲花錢。男神胡歌就曾公開拒絕粉絲的送禮行為，曾在36歲生日前夕說，「本人生日將至……懇請大家不要以為我慶生的目的來集資行善」，不少「胡椒」紛紛響應，胡歌也因此被稱讚是真正優秀的偶像。

此外，去年胡歌的電影 作品「南方車站的聚會」上映前夕，有粉絲集資幫偶像衝票房，事後粉絲團卻突然聲明會把募到的60萬人民幣 （約9萬美元 ）全數退還，並表示這樣的行為違反了胡歌強調「理智追星」的初衷。此事在網路上也引起了熱議。