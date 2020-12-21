2020年度全球最帥男人出爐 冠軍竟是中國男星

肖戰登上2020全球最帥男人寶座。(取材自微博)

由美國 主辦的「全球百大帥哥」2020年榜單出爐，第一名寶座由中國男星肖戰奪下，他也成為該評選有史以來第一位奪冠的亞洲人。

網易娛樂報導，美國「TOP BEAUTY WORLD」主辦的「全球百大帥哥」榜單日前出爐，該排行榜因連續25年評選「全球百大美女」而出名，2014年首次對男星進行評選。

今年中國男星肖戰打敗眾多男星，勇奪最帥臉孔第一名，第二到十名分別為韓星金泰亨、印度男星沙魯克汗、好萊塢男星克里斯漢斯沃（Chris Hemsworth）、強尼戴普（Johnny Depp）、李奧納多狄卡皮歐（Leonardo DiCaprio）、韓團EXO成員吳世勛、一世代（One Direction）成員哈利（Harry Styles）、BTS成員金碩珍以及湯姆克魯斯 （Tom Cruise）。

據報導，該評選根據專業評審和投票 結果決定，評分30%為粉絲投票，50%是由Ratio Face計算得分，20％是結合個性、身材、慈善工作和智慧的標準作評選。

此前「全球百大帥哥」冠軍都由像是羅伯派汀森（Robert Pattinson）、李奧納多狄卡皮歐、湯姆克魯斯、克里斯漢斯沃等好萊塢大咖男星拿下，此次肖戰打敗阿湯哥和雷神被美國媒體評為年度最帥男人，迅速引起話題。