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一句「涼透了」掀議… 盛一倫發長文道歉

娛樂新聞組╱綜合報導
盛一倫在「我就是演員3」中，飾演旭鳳一角引起網友熱議。(取材自微博)
盛一倫在「我就是演員3」中，飾演旭鳳一角引起網友熱議。(取材自微博)

在綜藝節目「我就是演員」中，中國男星盛一倫分享了自己參加節目的心路歷程。他說以前也曾收到過邀請，這一次終於真正鼓起勇氣來參加節目，因為他覺得自己現在已經「涼透了」，所以想好好學習，重新開始，並在台上忍不住落淚。

網易娛樂報導，聽到此番話，李誠儒生氣地斥責他，稱在台上的這份傷心用在表演上多好，並指出很多演員都想來這個舞台，他有機會，卻完全沒有激動感和興奮感。

在最新播出的「我就是演員3」節目中，盛一倫因飾演「香蜜」中旭鳳一角表現不佳，引發熱議。導師章子怡直接批評，稱演員是一個有門檻的職業，說盛一倫沒有天賦，疑似在暗示他可以不要從事這一行了；李誠儒甚至在台上對著盛一倫吼，「你不是沒有演過哭戲嗎？現在你就哭，你記住這個哭，以後你就會演戲了！」

盛一倫隨後就此事在微博道歉，稱讓大家失望了，「我確實演得不好也不會說話。我從小就不善言談更不懂交際，孤僻又自卑，情商也不高。當時我真的不想哭，可是現場的氣氛和背景音樂讓我無法控制自己的情緒。」

他表示對於現在擁有的一切他很知足也很滿足，對於李誠儒的指導，盛一倫也表示感謝，並承諾無論有沒有天賦，都會認真且執著的去嘗試。李誠儒也轉發了微博鼓勵，稱：「你記住這次最真實的狀態，加油！ 」

盛一倫曾憑藉和張天愛主演的網劇「太子妃升職記」，一躍成為流量明星。但從這之後，盛一倫似乎從娛樂圈銷聲匿跡，沒有好的作品出現。

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