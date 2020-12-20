我的頻道

* 拖拉類別可自訂排序
恢復預設 確定
設定
快訊

1張圖看疫情：加州確診184.5萬例 佛州逼近120萬例

Our Hope演唱會／彭佳慧壓軸 「總是會好的」全球首唱

黃曉明、Baby真離了？ 八卦記者爆他們根本沒有真感情

娛樂新聞組／綜合報導
黃曉明、Angelababy頻傳婚變。（取材自新華網）
黃曉明、Angelababy頻傳婚變。（取材自新華網）

黃曉明和Angelababy結婚四年，近來頻傳婚姻觸礁，黃曉明親上微博闢謠，還向老婆示愛滅火，但兩人近日關係再度冷淡，Angelababy甚至不幫黃曉明過生日，引發外界好奇，香港資深記者「娛記朱皮」近期就出面爆料，兩人從最初的關係就是炒作。

「娛記朱皮」有香港第一狗仔之稱，日前他傳影片提及兩人婚姻，「黃曉明生日只有兒子替他唱歌，黃曉明在廈門拿影帝，老婆又不見，有點反常吧」，朱皮還說過去會狂爆兩人的新聞，是因為雙方經紀人都要求炒作，說希望兩人在一起，沒想到竟弄假成真，暗示其實兩人本來就沒感情，有網友問他們是否已經離婚，朱皮爽快回「對啊」，引發網友激烈討論。

還有網友在留言處接著爆料，「是離婚了，我同學在青島民政局，他同事給辦理的，登門辦理的離婚，稀稀拉拉去了好幾個工作人員，一起登門去辦理」，因此更加深了酸民的猜疑。

事實上，黃曉明曾為了婚變消息，大動作提告造謠網友，夫妻倆也不時會隔空穿著「情侶衣」放閃，讓許多粉絲跳出維護「人家家務事，外人就別管了吧」。

當年，黃曉明和Angelababy兩個人的戀愛故事就像是小說中「霸道總裁和小嬌妻」的翻版，黃曉明為了給Angelababy一場盛大難忘的婚禮，光婚禮就花費了2億人民幣（約3060萬美元），婚後兩人更是頻曬恩愛，羨煞眾人。

近年來，黃曉明和Angelababy罕見同框，離婚的傳聞更不只一次流出，但事實真相沒人知道，網友只能霧裡看花。

編輯推薦

香港 人民幣 美元

上一則

跟阿湯哥較勁？ 「前湯嫂」凱蒂認戀餐廳小老闆

延伸閱讀

黃曉明與Angelababy離婚？知情人爆真相「弄假成真」

黃曉明與Angelababy離婚？知情人爆真相「弄假成真」
2度離婚…黃奕認眼光差 眾籌「鑑定渣男的眼」

2度離婚…黃奕認眼光差 眾籌「鑑定渣男的眼」
​晚6時後禁堂食 香港冬至、聖誕雙節 一片死寂

​晚6時後禁堂食 香港冬至、聖誕雙節 一片死寂
美更新香港旅遊警示 指外國前官員恐被拘

美更新香港旅遊警示 指外國前官員恐被拘

熱門新聞

Rain和金泰希住宅遭非法侵入。(取材自Instagram)

「還我米錢」闖Rain、金泰希住宅討債 老夫婦被罰款

2020-12-15 23:39
熊黛林與郭可頌在2016年結婚。圖／摘自IG

熊黛林自爆倒追億萬富豪 首曝交往秘辛

2020-12-13 15:57
謝霆鋒、王菲遭爆已低調分手。(本報資料照片、取材自微博)

鋒菲復合7年驚爆情變！王菲新歡遭起底

2020-12-15 21:17
楊冪穿低胸禮服展現傲人身材。（取材自微博）

楊冪走紅毯北半球溢出 網友直呼「好大」

2020-12-13 02:26
李亞鵬一直是李嫣的精神支柱，在她身邊鼓勵她。(取材自微博)

李亞鵬淚憶女兒李嫣學走路 慶幸沒錯過

2020-12-18 02:28
黃曉明和Angelababy婚姻頻傳婚變。圖／摘自微博

黃曉明與Angelababy離婚？知情人爆真相「弄假成真」

2020-12-19 09:23

精彩推薦

data-matched-content-rows-num="10,4" data-matched-content-columns-num="1,2" data-matched-content-ui-type="image_sidebyside,image_stacked"

超人氣

更多 >
聯航爆出疑新冠患者死於機上 乘客怒揭內幕

聯航爆出疑新冠患者死於機上 乘客怒揭內幕
賭巴喊停斷生路 他成遊民街頭住紙箱過寒冬

賭巴喊停斷生路 他成遊民街頭住紙箱過寒冬
赴中乘客注意！中使館發布核酸、血清抗體檢測新要求

赴中乘客注意！中使館發布核酸、血清抗體檢測新要求
這4個場所 最易傳播新冠病毒

這4個場所 最易傳播新冠病毒
黃曉明與Angelababy離婚？知情人爆真相「弄假成真」

黃曉明與Angelababy離婚？知情人爆真相「弄假成真」