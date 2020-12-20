黃曉明、Baby真離了？ 八卦記者爆他們根本沒有真感情

黃曉明、Angelababy頻傳婚變。（取材自新華網）

黃曉明和Angelababy結婚四年，近來頻傳婚姻觸礁，黃曉明親上微博闢謠，還向老婆示愛滅火，但兩人近日關係再度冷淡，Angelababy甚至不幫黃曉明過生日，引發外界好奇，香港 資深記者「娛記朱皮」近期就出面爆料，兩人從最初的關係就是炒作。

「娛記朱皮」有香港第一狗仔之稱，日前他傳影片提及兩人婚姻，「黃曉明生日只有兒子替他唱歌，黃曉明在廈門拿影帝，老婆又不見，有點反常吧」，朱皮還說過去會狂爆兩人的新聞，是因為雙方經紀人都要求炒作，說希望兩人在一起，沒想到竟弄假成真，暗示其實兩人本來就沒感情，有網友問他們是否已經離婚，朱皮爽快回「對啊」，引發網友激烈討論。

還有網友在留言處接著爆料，「是離婚了，我同學在青島民政局，他同事給辦理的，登門辦理的離婚，稀稀拉拉去了好幾個工作人員，一起登門去辦理」，因此更加深了酸民的猜疑。

事實上，黃曉明曾為了婚變消息，大動作提告造謠網友，夫妻倆也不時會隔空穿著「情侶衣」放閃，讓許多粉絲跳出維護「人家家務事，外人就別管了吧」。

當年，黃曉明和Angelababy兩個人的戀愛故事就像是小說中「霸道總裁和小嬌妻」的翻版，黃曉明為了給Angelababy一場盛大難忘的婚禮，光婚禮就花費了2億人民幣 （約3060萬美元 ），婚後兩人更是頻曬恩愛，羨煞眾人。

近年來，黃曉明和Angelababy罕見同框，離婚的傳聞更不只一次流出，但事實真相沒人知道，網友只能霧裡看花。