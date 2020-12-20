戀陳飛宇死不認 歐陽娜娜上海約會洩行蹤

歐陽娜娜與陳飛宇合作電影「秘果」後傳出緋聞。（取材自微博）

有網友爆料稱，上海花園飯店的一位工作人員表示近日看到歐陽娜娜和陳凱歌兒子陳飛宇在飯店一起喝下午茶。

新浪娛樂報導，一開始有不少網友質疑兩人當天行程根本不在上海，隨後有博主詳細梳理了二人當天的行程安排，發現陳飛宇17日晚上上海飛西安，而歐陽娜娜則是17日中午廣州飛上海，兩人恰好下午的時間都在上海。當天，陳飛宇還在社交平台曬出照片，穿了粉色毛衣，當天晚上歐陽娜娜在匡威直播說男生穿粉色好看。

鏡週刊報導，2017年時，歐陽娜娜與陳飛宇合作電影 「秘果」後傳出緋聞，陸續被挖出使用同款物品、穿同件外套後，近日又被網友發現兩人各自分享的微博 照片一樣，疑似一起到北京 798藝術區約會。

如今有網友拿出照片指證歷歷，指歐陽娜娜和陳飛宇12月16日一同去北京798藝術區，因陳飛宇工作室同日在微博上傳他在該地拍攝的影片，而歐陽娜娜則是17日，在微博PO出到798藝術區看展的照片，但其實歐陽娜娜17日有通告在身，因此，網友猜測兩人其實是同一天一起出遊。

網友挖出一張歐陽娜娜在Instagram限時動態，上傳一張天空的背景照，與陳飛宇曬出的照片背景雷同，兩人熱戀的傳聞再度蔓延開來，更火速登上微博熱搜第一名，引起諸多討論。