我的頻道

* 拖拉類別可自訂排序
恢復預設 確定
設定
快訊

1張圖看疫情：加州確診184.5萬例 佛州逼近120萬例

Our Hope演唱會／彭佳慧壓軸 「總是會好的」全球首唱

戀陳飛宇死不認 歐陽娜娜上海約會洩行蹤

娛樂新聞組／綜合報導
歐陽娜娜與陳飛宇合作電影「秘果」後傳出緋聞。（取材自微博）
歐陽娜娜與陳飛宇合作電影「秘果」後傳出緋聞。（取材自微博）

有網友爆料稱，上海花園飯店的一位工作人員表示近日看到歐陽娜娜和陳凱歌兒子陳飛宇在飯店一起喝下午茶。

新浪娛樂報導，一開始有不少網友質疑兩人當天行程根本不在上海，隨後有博主詳細梳理了二人當天的行程安排，發現陳飛宇17日晚上上海飛西安，而歐陽娜娜則是17日中午廣州飛上海，兩人恰好下午的時間都在上海。當天，陳飛宇還在社交平台曬出照片，穿了粉色毛衣，當天晚上歐陽娜娜在匡威直播說男生穿粉色好看。

鏡週刊報導，2017年時，歐陽娜娜與陳飛宇合作電影「秘果」後傳出緋聞，陸續被挖出使用同款物品、穿同件外套後，近日又被網友發現兩人各自分享的微博照片一樣，疑似一起到北京798藝術區約會。

如今有網友拿出照片指證歷歷，指歐陽娜娜和陳飛宇12月16日一同去北京798藝術區，因陳飛宇工作室同日在微博上傳他在該地拍攝的影片，而歐陽娜娜則是17日，在微博PO出到798藝術區看展的照片，但其實歐陽娜娜17日有通告在身，因此，網友猜測兩人其實是同一天一起出遊。

網友挖出一張歐陽娜娜在Instagram限時動態，上傳一張天空的背景照，與陳飛宇曬出的照片背景雷同，兩人熱戀的傳聞再度蔓延開來，更火速登上微博熱搜第一名，引起諸多討論。

編輯推薦

微博 北京 電影

上一則

才笑收紅內褲 韋禮安合唱魏如萱爆哭

下一則

約黃秋生賽車遭拒 李千那大爆黃秋生私下竟是這樣…

延伸閱讀

歐陽娜娜未經同意拿陳偉霆東西 網友砲轟

歐陽娜娜未經同意拿陳偉霆東西 網友砲轟
歐陽娜娜長大了！開深V展露事業線 美哭網友

歐陽娜娜長大了！開深V展露事業線 美哭網友
歐陽娣娣古裝扮相 被嫌「路人臉」

歐陽娣娣古裝扮相 被嫌「路人臉」
為工作不得已…蘇貞昌不怪歐陽娜娜 被酸「當初嗆什麼」

為工作不得已…蘇貞昌不怪歐陽娜娜 被酸「當初嗆什麼」

熱門新聞

Rain和金泰希住宅遭非法侵入。(取材自Instagram)

「還我米錢」闖Rain、金泰希住宅討債 老夫婦被罰款

2020-12-15 23:39
熊黛林與郭可頌在2016年結婚。圖／摘自IG

熊黛林自爆倒追億萬富豪 首曝交往秘辛

2020-12-13 15:57
謝霆鋒、王菲遭爆已低調分手。(本報資料照片、取材自微博)

鋒菲復合7年驚爆情變！王菲新歡遭起底

2020-12-15 21:17
楊冪穿低胸禮服展現傲人身材。（取材自微博）

楊冪走紅毯北半球溢出 網友直呼「好大」

2020-12-13 02:26
李亞鵬一直是李嫣的精神支柱，在她身邊鼓勵她。(取材自微博)

李亞鵬淚憶女兒李嫣學走路 慶幸沒錯過

2020-12-18 02:28
黃曉明和Angelababy婚姻頻傳婚變。圖／摘自微博

黃曉明與Angelababy離婚？知情人爆真相「弄假成真」

2020-12-19 09:23

精彩推薦

data-matched-content-rows-num="10,4" data-matched-content-columns-num="1,2" data-matched-content-ui-type="image_sidebyside,image_stacked"

超人氣

更多 >
聯航爆出疑新冠患者死於機上 乘客怒揭內幕

聯航爆出疑新冠患者死於機上 乘客怒揭內幕
賭巴喊停斷生路 他成遊民街頭住紙箱過寒冬

賭巴喊停斷生路 他成遊民街頭住紙箱過寒冬
赴中乘客注意！中使館發布核酸、血清抗體檢測新要求

赴中乘客注意！中使館發布核酸、血清抗體檢測新要求
這4個場所 最易傳播新冠病毒

這4個場所 最易傳播新冠病毒
黃曉明與Angelababy離婚？知情人爆真相「弄假成真」

黃曉明與Angelababy離婚？知情人爆真相「弄假成真」