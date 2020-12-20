那英董潔當「浪姐」 李小璐再次無緣

那英(圖)和董潔據傳要上「乘風破浪的姐姐」第二季。（取材自微博）

有八卦 媒體放出消息稱，「乘風破浪的姐姐」第二季近日開始錄製。根據各女星後援會的更新，最近確實已經有部分姐姐抵達長沙錄製現場，首批明星嘉賓成功集結，「姐姐2」的部分參賽名單也順勢曝光。這其中，最讓人期待也最大牌的一位莫過於那英了。

蓋飯娛樂報導，從粉絲曬出的接機照來看，那英當天幾乎是素顏現身長沙機場 ，戴著口罩和帽子，還穿著長款羽絨服，將自己包裹得嚴嚴實實。

除了那英，另一位引人關注的還有金巧巧，她是位演技精湛的演員，但自從嫁給了博納影業集團總裁于冬後，早已是身價不菲的豪門媳婦了。

據報導，董潔當天也出現在長沙，讓人頗為意外。畢竟她自從與潘粵明的離婚鬧得很不愉快後，就鮮少出現在公眾的視野，清純形象不復，路人緣也跌至谷底。

這一次，董潔接下「浪姐」自然而然地被認為是洗白行為，讓網友大罵「『姐姐』已成專業洗白工具」，直言有董潔在就「不想看了，影響心情」。

董潔的出現，也讓網友們聯想起了同樣深陷出軌風波的李小璐 ，引發熱議。

李小璐常常在網路上發布自己唱歌跳舞的短視頻，才藝技能全都點滿了，而且她還特別喜歡跳女團舞，一顆想要成團出道的心路人皆知。

第一季的時候，李小璐的呼聲就特別高，到了第二季，連經歷類似的董潔都參加了，李小璐卻依舊無緣，讓一些網友們深感失望。