連三年缺席央視春晚 董卿回歸破封殺傳聞

董卿缺席了三年的春晚舞台，終於傳出要回歸。（取材自微博）

央視總台跨年盛典即將開始，百位明星加盟。此次跨年盛典主持人陣容強大，康輝、董卿、任魯豫、朱迅、尼格買提等多位主持人共同上陣，網友看到這些藝人的參與，紛紛留下評論，其中董卿的呼聲最高，不僅期待董卿在這次盛典上的表現，也希望在春晚舞台上看到董卿的身影。

貓眼娛樂報導，此前傳言稱董卿與央視不和，原因是因為董卿缺席了三年的春晚舞台，但從央視發布的主持人名單中不僅有董卿的名字，並且與康輝的名字正中C位，足以看出央視對董卿的重視，謠言也不攻自破。

這次龐大的央視主持天團拍攝的新年宣傳片幕後照片爆出，眾人站在大大的綠色幕布前對著攝像機綻放出耀眼的微笑，每個人的狀態看起來都很好。

據報導，其中，在這視頻裡壓軸登場的董卿最吸引觀眾的目光，董卿穿著一襲裸色長風衣，搭配同色系的褲子和高跟鞋，腰間的棕色腰帶也很好的展現了董卿的身材比例，董卿拿著拍攝用的禮盒道具，微笑面對鏡頭的樣子十分淑女，不得不說董卿真是一個十足的氣質美女。

網友看到董卿的新造型也紛紛留下自己的讚美：「董卿回歸了真好。」「氣質好，真漂亮。」

網友期待在這次的典禮中眾人的表現，也希望董卿能不負眾望，出現在春晚的舞台上並大放光采。