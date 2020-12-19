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2度離婚…黃奕認眼光差 眾籌「鑑定渣男的眼」

娛樂新聞組／綜合報導
中國女演員黃奕發文自嘲眼光差，求雙能鑑定渣男的雙眼。（取材自微博）
中國女演員黃奕發文自嘲眼光差，求雙能鑑定渣男的雙眼。（取材自微博）

中國女演員黃奕因出演「還珠格格3」中「小燕子」一角走紅，被譽為「趙薇接班人」，不過感情上卻十分不順利，經歷過兩次離婚，甚至險些毀掉了自己的事業。黃奕日前發文自嘲，網友總說她眼瞎，「我的眼光確實不好，眾籌一雙鑑定渣男的雙眼」。

新浪娛樂報導，43歲的黃奕發文，「感情問題，一直是我的軟肋，也是我這輩子的修行……不過我的眼光確實不好，眾籌一雙鑑定渣男的雙眼，幫我來看看」，還曬出了一段自己在節目中跟姐妹們聊天的截圖，稱自己要去戀愛的節目，因為「網友老說咱們眼瞎，這次讓全國人民看看，到底誰瞎」。

黃奕還自曝理想中男友的樣子，她表示，「樣子要秀氣一點的，單眼皮、臉長一點的」，甚至還在節目裡撩起了小鮮肉黃新淳，看得出黃奕對自己的感情還很有信心。

黃奕出道以來曾演出過劇版「臥虎藏龍」、「上錯花轎嫁對郎」及「風雲」等許多部經典的影視作品，更因演出「還珠格格3」而大紅，但她走紅後負面新聞不斷，後來歷經兩段婚姻，第二任老公黃毅清更還鬧出吸毒風波。

據報導，黃奕2009年嫁給第一任丈夫姜凱，兩人結識41天閃婚，隔年就離婚；相隔才短短一年，她又嫁給第二任丈夫黃毅清，育有一女。

不料夫妻兩年後傳出家暴、出軌、私密照流出等家醜，頻頻上新聞版面，黃奕還被男方控訴不顧女兒，黃奕的演藝形象重挫，事業幾乎停擺。後來黃毅清因吸毒被逮，兩人婚姻關係也僅僅維持三年就結束。

家暴 中國

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