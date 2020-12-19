是誰？于正爆女演員裝病：1個月請5次生理假

于正大爆曾有女演員「一個月請了5次生理假」。（取材自微博）

中國導演 于正近日加盟綜藝節目「美味夜行俠」，與男星尹正、秦霄賢一同出演，最新一集節目中，他大爆曾有奇葩女演員「一個月請了5次生理假」，事後卻在KTV巧遇該女星，而且又唱又跳氣氛超高漲。

網易娛樂報導，于正表示，自己在當編劇時，某位女演員想要請假，理由是生理期來了身體不適。不過該演員請假次數頻繁，且他一看病假條，發現「這一個月中已經是第五次請生理期」，因此並未批准。沒想到，對方竟直接在片場昏倒，眾人趕忙將其送醫。

事後，于正當天去到某間KTV時，卻赫然發現自稱感冒、生理期的女演員正在裡面又蹦又跳，非常興奮開心，于正上前詢問，沒想到女演員不僅不緊張，反而理直氣壯的對于正說道，「于哥，醫生說我要發汗才會好得快，所以我才會來唱歌。我現在感覺好多了，明天就可以拍戲了。」誇張行徑至今都讓他印象深刻。

網友紛紛表示想知道這個女演員到底是誰，「究竟是誰呀，要是被扒出來真是丟人死了，一點都沒有演員的職業素養、「這也太奇葩了吧，就這還能當演員？」

于正這番爆料，再度引起熱議，有網友猜測是袁姍姍，但被于正否認。還有網友羅列出顏丹晨、陳紅、李欣汝等女演員名單，沒想到于正表現得很不屑，暗酸「那個女演員的演技要高100倍」。