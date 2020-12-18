44歲梁詠琪「20年前後對比照」 網友驚呼一句話

梁詠琪舉著20年前的照片，和現在的她幾乎無差別。(取材自微博)

港星梁詠琪日前曬出她20年前後對比照，並配文寫道：「繼續做個熱愛生命熱愛生活的短髮女孩」。照片中她恰好穿著和20年前的專輯封面照片一樣的黃色上衣，相似的髮型和角度下，臉完全沒有變樣，令網友直呼：「不能說是毫不相干，只能說是一模一樣了。」

網易娛樂報導，梁詠琪日前在社交平台上曬出兩張照片，並寫道：「今天重溫多年短髮造型時，無意中對比了一下現在的我，和以前第一張國語專輯的模樣…發現這一頭短髮不經不覺已經陪伴你我成長20年，而且剛巧也是一襲淡黃衣、帶著同一個微笑、同一個眼神，繼續做個熱愛生命熱愛生活的短髮女孩」。

其中一張照片中，梁詠琪舉著20年前的照片，可以看出，現在的梁詠琪和20年前留著相似的短髮造型，而且穿著相似的黃色衣服，一樣的笑容和眼神，44歲的梁詠琪依舊很年輕，和20前的顏值幾乎無差別。

貓眼娛樂報導，看到梁詠琪20年前與現在的對比照，許多粉絲紛紛表示，梁詠琪太美了，不少粉絲稱梁詠琪和20年前一模一樣，幾乎沒變，一樣自然清純的美。此外，還有粉絲稱梁詠琪是自己的全部青春。

其實梁詠琪之前就已經在社交平台上預告過，自己要剪短髮來迎接自己的直播，還稱自己這些年來一直都是短髮造型，不過因為疫情 原因太久沒有去髮廊剪頭髮，所以它才變長了。

梁詠琪在早前的採訪中曾透露過多年保持短髮的原因，她說：「自己長髮造型沒有短髮那麼好看，而且之前長發時拍廣告，剛拍完廣告，外公就去世了，為了讓外婆開心一點，想起外婆總講自己太瘦，營養都被頭髮吸收了，所以就剪掉了長髮令外婆一笑。」她曾經還演唱過一首歌曲「短髮」，紅遍了大江南北。

除了「短髮」，梁詠琪還演唱過多首經典歌曲，如「愛自己」、「高妹正傳」，以及「愛得起」等，獲得過十大中文金曲等諸多獎項，此外，梁詠琪還出演過「烈火戰車」、「心動」，以及「嚦咕嚦咕新年財」等影視劇，並獲得過第四屆澳門 國際電影 節最佳女配角獎等獎項。