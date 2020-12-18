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李亞鵬淚憶女兒李嫣學走路 慶幸沒錯過

娛樂新聞組／綜合報導
李亞鵬一直是李嫣的精神支柱，在她身邊鼓勵她。(取材自微博)
李亞鵬一直是李嫣的精神支柱，在她身邊鼓勵她。(取材自微博)

在新一期「你好生活」節目裡，大陸演員李亞鵬聊到了女兒李嫣小時候學走路的經歷，他說李嫣一開始不會爬，肢體不太協調。可是有一人突然站起來走路了，把全家人開心的叫了起來。直到現在回憶這件事，李亞鵬都非常感慨，而在講述這件事時，他已忍不住眼泛淚光。

貓眼娛樂報導，日前有媒體在社交平台上上傳了李亞鵬錄製「你好生活」的視頻片段，他與眾人分享女兒李嫣的成長過程。

據報導，李亞鵬對女兒走的第一步路記憶猶新，稱女兒「不會爬」，結果有一天，「她突然一下站起來就開始走」。李亞鵬說，「當時我都瘋了那一下」。從李亞鵬說話的語氣中可以感覺出來他非常慶幸沒有錯過女兒人生道路上重要的一幕，細節處彰顯出她對李嫣的愛。

說到激動處，李亞鵬都眼眶濕潤了。看到這一幕，有網友感同身受，稱「做為父母，看著孩子一點點地長大，真的是一種別人無法體會的激動」，也有網友被感動到了，稱「想像一下我也好感動。」

李亞鵬與王菲2005年結婚，婚後兩人生育一女即李嫣，其實在王菲懷孕期間夫妻兩人已經知道女兒有先天性缺陷，但還是選擇把她生了下來，畢竟是兩人的愛情結晶。然而沒過多久，兩人就離婚了。

李嫣小時候做過三次兔唇手術，爸爸李亞鵬一直是她的精神支柱，在她身邊鼓勵她，如今，兔唇的痕跡基本上看不見了。

報導說，離婚後的李亞鵬近日被曝出新的戀情，而且他還帶著女兒、女友海哈金喜一起去逛街，可見關係已相處到可以見「家長」了的地步了。

李亞鵬談到女兒李嫣的成長過程，忍不住眼泛淚光。(取材自微博)
李亞鵬談到女兒李嫣的成長過程，忍不住眼泛淚光。(取材自微博)

李嫣 王菲

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