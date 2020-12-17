「演員3」只顧推新人 老戲骨點評變溫和

李汶翰(左)和陳楚生帶來的「鹿鼎記」表演，上了熱搜。（取材自微博）

競賽真人秀「演員請就位2」剛收官不久，同類型節目「我就是演員3」也緊隨其後開播。本季有33名演員參賽，也請來「真話擔當」李誠儒助陣，但一開播就陷入了流量演員的口水戰。為了挖掘新人，老戲骨們溫和點評，讓比賽失去了初心與看頭。

北京 日報報導，從開播首期來看，之前與「演員請就位」有輕微差異的兩檔節目，到了今年連模式都幾近相同。「我就是演員3」在模式上顯得毫無新意。

本季共有33名演員組成參賽陣容，除第一期節目陳楚生、姜潮、李汶翰、潘斌龍、王霏霏、王自健、許君聰七位演員首發出場外，後續還有不少意料之外的演員參與競演。比如，既有曾紅極一時但人氣下滑嚴重的陳德容、李晟、盛一倫、張檬等，也有實力不可小覷的演員，如李夢、柯藍、劉孜等，還有自帶話題熱度的伊能靜、金莎等。

此外，這季節目還有于正、章子怡作為常駐導師，張頌文、劉天池、郝蕾作為表演指導，李誠儒作為表演召集人，單從陣容和搭配來看，這一季「演員3」大概率是不缺乏熱度和話題的。果不其然，在「演員請就位2」中被頻繁討論的流量演員演技行不行議題，也為「我就是演員3」帶來了開播首期最大的流量。

由男團選手李汶翰和快男歌手陳楚生帶來的首個表演片段「鹿鼎記」，因李汶翰備受製作人于正炮轟演技差，迅速上了熱搜。流量演員乏善可陳的演技與並不嚴謹的表演態度問題，又一次成為表演類節目的核心議題。

過去一向敢於直言的章子怡，今年不再要求年輕演員的信念感，反而先行表示自己本季就是來「托舉新人」的。在「演員請就位」中屢屢炮轟新人的李誠儒，在新節目中也顯得愈發平和，不再貢獻「如坐針氈、如芒刺背、如鯁在喉」的經典語錄。