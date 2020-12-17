我的頻道

* 拖拉類別可自訂排序
恢復預設 確定
設定
快訊

1張圖看疫情：美確診逼近1700萬大關 加州逾171萬

全球億萬富豪今年財富增1.9兆美元 中國占4成

「演員3」只顧推新人 老戲骨點評變溫和

娛樂新聞組／綜合報導
李汶翰(左)和陳楚生帶來的「鹿鼎記」表演，上了熱搜。（取材自微博）
李汶翰(左)和陳楚生帶來的「鹿鼎記」表演，上了熱搜。（取材自微博）

競賽真人秀「演員請就位2」剛收官不久，同類型節目「我就是演員3」也緊隨其後開播。本季有33名演員參賽，也請來「真話擔當」李誠儒助陣，但一開播就陷入了流量演員的口水戰。為了挖掘新人，老戲骨們溫和點評，讓比賽失去了初心與看頭。

北京日報報導，從開播首期來看，之前與「演員請就位」有輕微差異的兩檔節目，到了今年連模式都幾近相同。「我就是演員3」在模式上顯得毫無新意。

本季共有33名演員組成參賽陣容，除第一期節目陳楚生、姜潮、李汶翰、潘斌龍、王霏霏、王自健、許君聰七位演員首發出場外，後續還有不少意料之外的演員參與競演。比如，既有曾紅極一時但人氣下滑嚴重的陳德容、李晟、盛一倫、張檬等，也有實力不可小覷的演員，如李夢、柯藍、劉孜等，還有自帶話題熱度的伊能靜、金莎等。

此外，這季節目還有于正、章子怡作為常駐導師，張頌文、劉天池、郝蕾作為表演指導，李誠儒作為表演召集人，單從陣容和搭配來看，這一季「演員3」大概率是不缺乏熱度和話題的。果不其然，在「演員請就位2」中被頻繁討論的流量演員演技行不行議題，也為「我就是演員3」帶來了開播首期最大的流量。

由男團選手李汶翰和快男歌手陳楚生帶來的首個表演片段「鹿鼎記」，因李汶翰備受製作人于正炮轟演技差，迅速上了熱搜。流量演員乏善可陳的演技與並不嚴謹的表演態度問題，又一次成為表演類節目的核心議題。

過去一向敢於直言的章子怡，今年不再要求年輕演員的信念感，反而先行表示自己本季就是來「托舉新人」的。在「演員請就位」中屢屢炮轟新人的李誠儒，在新節目中也顯得愈發平和，不再貢獻「如坐針氈、如芒刺背、如鯁在喉」的經典語錄。

北京

上一則

「藝伎回憶錄」童星長大了 27歲的她變這樣

下一則

楊冪打磨能力 不怕中年危機

延伸閱讀

男星喝酒誤戲靠提詞 章子怡喊：此生最痛苦經驗

男星喝酒誤戲靠提詞 章子怡喊：此生最痛苦經驗
于正翻白眼 辣批李汶翰演技：能力實在太差

于正翻白眼 辣批李汶翰演技：能力實在太差

張藝謀首度拍電視劇！女主角章子怡呼聲最高

張藝謀首度拍電視劇！女主角章子怡呼聲最高
陳德容隔15年再扮古裝 仙氣驚呆于正、章子怡

陳德容隔15年再扮古裝 仙氣驚呆于正、章子怡

熱門新聞

謝霆鋒在個人社交平台更新了動態，疑似回應網傳王菲結婚事件。（取材自微博）

王菲擁新歡結婚？ 謝霆鋒巧回:有事嗎

2020-12-10 02:26
Rain和金泰希住宅遭非法侵入。(取材自Instagram)

「還我米錢」闖Rain、金泰希住宅討債 老夫婦被罰款

2020-12-15 23:39
熊黛林與郭可頌在2016年結婚。圖／摘自IG

熊黛林自爆倒追億萬富豪 首曝交往秘辛

2020-12-13 15:57
謝霆鋒、王菲遭爆已低調分手。(本報資料照片、取材自微博)

鋒菲復合7年驚爆情變！王菲新歡遭起底

2020-12-15 21:17
楊冪穿低胸禮服展現傲人身材。（取材自微博）

楊冪走紅毯北半球溢出 網友直呼「好大」

2020-12-13 02:26
吳宣儀傳出珠片刺繡禮服太性感，讓直播無預警被切了。（取材自微博）

女星禮服太性感 害盛典直播被切斷？

2020-12-11 02:28

精彩推薦

data-matched-content-rows-num="10,4" data-matched-content-columns-num="1,2" data-matched-content-ui-type="image_sidebyside,image_stacked"

超人氣

更多 >
川普四年造成最大傷害為何？保守派評論者這麼看

川普四年造成最大傷害為何？保守派評論者這麼看
佛州棕櫚灘居民致函市府及特勤局：不想跟川普當鄰居

佛州棕櫚灘居民致函市府及特勤局：不想跟川普當鄰居
杭州90後「白富美」詐3億人民幣 被抓剩4萬…判決出來了

杭州90後「白富美」詐3億人民幣 被抓剩4萬…判決出來了
阿拉斯加1醫護接種輝瑞疫苗後 出現嚴重過敏反應

阿拉斯加1醫護接種輝瑞疫苗後 出現嚴重過敏反應
麥康諾致電共和黨參院同僚 懇求不要推翻選舉結果

麥康諾致電共和黨參院同僚 懇求不要推翻選舉結果