李誠儒身價過億 放任前妻、兒子寒酸過日

李誠儒被爆身家過億但不照顧前妻和兒子。（取材自微博）

在銀幕前敢言真敢評論的老戲骨李誠儒身價過億，曾經表示過自己有豐厚身家，因此上節目不用看別人臉色說話。但近日他被爆料，自己住著寬敞的四合院，卻讓前妻和孩子居住在18坪米的地方。不照顧前妻與兒子的批評隨之而來。

貓眼娛樂報導，66歲李誠儒早年拍過多部經典影視劇，近期因為綜藝「演員請就位」暴紅。

綜觀李誠儒與兒子李大海以往的訪談視頻，李誠儒自曝自己自己居住的四合院僅院子裡就有500棵櫻桃樹，而李大海和母親的住房卻只有18坪米，房子裡的擺設物件看起來都很有年代感。不但住房狹小陳設廉價，李大海母子還要和其他人共用廚房，他們的衛生間也是胡同公用的。

生活窘迫之外，李大海的學業也受到了影響，他在參加節目時提到自己高二就輟學了，因為要幫媽媽分擔經濟上的一些壓力。

李大海曾經希望父親能夠幫助媽媽買一個房子，他認為自己從小到大只有這一個請求李誠儒應該會答應，但李誠儒卻告訴他「我是不會借給你錢的」。

在一場父子同場的訪問中，李大海提到自己上小學的時候父親就開始做生意了，但是他沒有向父親要過禮物和錢。李大海說父親一年會給一次錢，不過已經有4、5年沒給過了。

前妻兒子的生活水平不容樂觀，但李誠儒卻在媒體前不止一次提到自己早年做生意的事情，引發網友批評。而高中未畢業的李大海成年後也沒有太依靠過父親，進入娛樂圈工作的他一直獨自打拚。