我的頻道

* 拖拉類別可自訂排序
恢復預設 確定
設定
快訊

1張圖看疫情：美確診逼近1700萬大關 加州逾171萬

全球億萬富豪今年財富增1.9兆美元 中國占4成

李誠儒身價過億 放任前妻、兒子寒酸過日

娛樂新聞組／綜合報導
李誠儒被爆身家過億但不照顧前妻和兒子。（取材自微博）
李誠儒被爆身家過億但不照顧前妻和兒子。（取材自微博）

在銀幕前敢言真敢評論的老戲骨李誠儒身價過億，曾經表示過自己有豐厚身家，因此上節目不用看別人臉色說話。但近日他被爆料，自己住著寬敞的四合院，卻讓前妻和孩子居住在18坪米的地方。不照顧前妻與兒子的批評隨之而來。

貓眼娛樂報導，66歲李誠儒早年拍過多部經典影視劇，近期因為綜藝「演員請就位」暴紅。

綜觀李誠儒與兒子李大海以往的訪談視頻，李誠儒自曝自己自己居住的四合院僅院子裡就有500棵櫻桃樹，而李大海和母親的住房卻只有18坪米，房子裡的擺設物件看起來都很有年代感。不但住房狹小陳設廉價，李大海母子還要和其他人共用廚房，他們的衛生間也是胡同公用的。

生活窘迫之外，李大海的學業也受到了影響，他在參加節目時提到自己高二就輟學了，因為要幫媽媽分擔經濟上的一些壓力。

李大海曾經希望父親能夠幫助媽媽買一個房子，他認為自己從小到大只有這一個請求李誠儒應該會答應，但李誠儒卻告訴他「我是不會借給你錢的」。

在一場父子同場的訪問中，李大海提到自己上小學的時候父親就開始做生意了，但是他沒有向父親要過禮物和錢。李大海說父親一年會給一次錢，不過已經有4、5年沒給過了。

前妻兒子的生活水平不容樂觀，但李誠儒卻在媒體前不止一次提到自己早年做生意的事情，引發網友批評。而高中未畢業的李大海成年後也沒有太依靠過父親，進入娛樂圈工作的他一直獨自打拚。

上一則

瑤瑤「通靈」續緣再搭蔡凡熙 大談奇幻姐弟戀

下一則

張丹峰離婚了？ 洪欣曬合體照駁流言

延伸閱讀

勸小夫妻生孩子 57歲老戲骨尤勇 悔當丁克族

勸小夫妻生孩子 57歲老戲骨尤勇 悔當丁克族
世界晚報／搖擺州選舉人票入匭 拜登確認當選美國總統

世界晚報／搖擺州選舉人票入匭 拜登確認當選美國總統
渣男星惡意傳染女友性病 害人變小三淪娛樂圈女性公敵

渣男星惡意傳染女友性病 害人變小三淪娛樂圈女性公敵
黃家胡同

黃家胡同

熱門新聞

謝霆鋒在個人社交平台更新了動態，疑似回應網傳王菲結婚事件。（取材自微博）

王菲擁新歡結婚？ 謝霆鋒巧回:有事嗎

2020-12-10 02:26
Rain和金泰希住宅遭非法侵入。(取材自Instagram)

「還我米錢」闖Rain、金泰希住宅討債 老夫婦被罰款

2020-12-15 23:39
熊黛林與郭可頌在2016年結婚。圖／摘自IG

熊黛林自爆倒追億萬富豪 首曝交往秘辛

2020-12-13 15:57
謝霆鋒、王菲遭爆已低調分手。(本報資料照片、取材自微博)

鋒菲復合7年驚爆情變！王菲新歡遭起底

2020-12-15 21:17
楊冪穿低胸禮服展現傲人身材。（取材自微博）

楊冪走紅毯北半球溢出 網友直呼「好大」

2020-12-13 02:26
吳宣儀傳出珠片刺繡禮服太性感，讓直播無預警被切了。（取材自微博）

女星禮服太性感 害盛典直播被切斷？

2020-12-11 02:28

精彩推薦

data-matched-content-rows-num="10,4" data-matched-content-columns-num="1,2" data-matched-content-ui-type="image_sidebyside,image_stacked"

超人氣

更多 >
川普四年造成最大傷害為何？保守派評論者這麼看

川普四年造成最大傷害為何？保守派評論者這麼看
佛州棕櫚灘居民致函市府及特勤局：不想跟川普當鄰居

佛州棕櫚灘居民致函市府及特勤局：不想跟川普當鄰居
杭州90後「白富美」詐3億人民幣 被抓剩4萬…判決出來了

杭州90後「白富美」詐3億人民幣 被抓剩4萬…判決出來了
阿拉斯加1醫護接種輝瑞疫苗後 出現嚴重過敏反應

阿拉斯加1醫護接種輝瑞疫苗後 出現嚴重過敏反應
麥康諾致電共和黨參院同僚 懇求不要推翻選舉結果

麥康諾致電共和黨參院同僚 懇求不要推翻選舉結果