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劉嘉玲喜迎聖誕 牆角名畫意外入鏡

娛樂新聞組／綜合報導
劉嘉玲坐在豪宅內的聖誕樹下，充滿節日氣氛。（取材自Instagram）
劉嘉玲坐在豪宅內的聖誕樹下，充滿節日氣氛。（取材自Instagram）

聖誕節要到了！港星劉嘉玲在網上曬出家裡聖誕節照片，她戴著紅色聖誕節，樹下放著LV提袋。眼尖的網民發現她身後的牆角擺放著幾幅名畫，疑似是藝術家周春芽的畫作，價值高達200多萬人民幣

網易娛樂報導，明星的家居生活總是特別引粉絲關注，劉嘉玲在Instagram上貼出豪宅內的節日裝飾，她戴上紅色聖誕帽，坐在聖誕樹下，充滿節日氣氛。聖誕樹下擺滿禮物盒及紙袋，樹上掛滿裝飾。在其中一張照片中，即使劉嘉玲舉高手都未碰到樹頂，可見聖誕樹十分大棵。

不過有眼尖的網民發現她身後的牆角擺放著幾幅名畫，疑似是藝術家周春芽的系列畫作，周春芽的畫作價值200多萬人民幣，立刻引發網民驚嘆。在不知不覺處低調的顯露奢華，劉嘉玲真是有範。網友還按圖去尋找劉嘉玲的同款黑毛衫，一件售價約人民幣3千元。

報導指出，劉嘉玲和梁朝偉家產逾13億，劉嘉玲住的地方是獨棟別墅，周圍非常安靜。她日前也曾在網上曬價值2億元的香港豪宅照片，庭院裝修的古色古香，周邊種上矮樹林。庭院裡有一個游泳池，隱私性還算不錯。身處在庭院裡，就像是在蘇州園林一樣。

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