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服化都不對 趙麗穎產後復出演「有翡」 網批少女感全失

娛樂新聞組／綜合報導
趙麗穎產後復出首部電視劇「有翡」口碑兩極。（取材自微博）
趙麗穎產後復出首部電視劇「有翡」口碑兩極。（取材自微博）

人氣女星趙麗穎產後復出首部電視劇「有翡」16日開播，這部劇從籌備到開拍都受到廣大關注，很多粉絲也抱著極高的期望值，沒想到播出後，引來吐槽聲一片，被質疑最多的是特效、服化與配音，還有部分網友指趙麗穎雙眼凹陷嚴重，少女感全失。

綜合媒體報導，「有翡」之所以受到關注，除了是趙麗穎產後復出首部古裝大作，更重要的是，男主角是流量小生王一博。據悉，兩人年齡相差10歲，這場「古裝姐弟戀」曾一度引發網友議論。

而趙麗穎自從接演該劇後，也遭到不少粉絲的抵制，再加上此前魔改劇本，趙麗穎本人也親自發文譴責。

但種種一切，仍無法阻止粉絲追劇，開播首日流量破1.7億，在一眾作品中脫穎而出，成為新晉收視黑馬。

不過，收視雖好，但和口碑並不成正比，在收視水漲船高的同時，口碑兩極分化嚴重，熱度和口碑出現很大的反差。

被吐槽最嚴重的是五毛特效，劇中的人物服飾也被認為太劣質，拉低檔次。有網友吐槽趙麗穎的妝顯得好憔悴，「臉塗的太白、眼影用大地色，趙麗穎的妝容看起來有些滄桑，雙眼皮都成了四層了。」此外，配音也是一大槽點，尤其趙麗穎的配音被指「普通話還不如趙麗穎」。

據悉，女星產後復出的首部作品一直是觀眾關注焦點，先前劉詩詩產後6個月就復出拍「親愛的自己」，並引來演技尷尬、老態的批評。沒想到趙麗穎也難逃挨批命運。

不過，趙麗穎和王一博在劇中狂撒糖的情節還是受到廣大粉絲按讚，光片頭與片尾就有高達5個相視相擁互相依偎的片段，被網友形容是「古裝劇最甜片頭片尾」。

王一博和趙麗穎在劇中大談姐弟戀。（取材自微博）
王一博和趙麗穎在劇中大談姐弟戀。（取材自微博）

趙麗穎

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