宋威龍亞太第七帥 自曝愛吃卻不長肉

宋威龍榮登2020亞太地區百大帥哥第七名殊榮。（圖：歡娛影視提供）

中國 新生代小生宋威龍因演出「以家人之名」受到矚目，更榮登2020亞太地區百大帥哥第七名殊榮，受訪時被問到最滿意自己哪個部分？謙虛的他回應：「身體與臉蛋都是父母給的，因此我都很喜歡，謝謝大家的讚美。」他也自曝，從小就是愛吃的孩子，只是都不怎麼長肉。

許多戲迷敲碗「以」劇拍攝第二季，宋威龍也提到理想劇情，「其實後續我跟尖尖（譚松韵飾）在一起時就很甜了，婚後當然會繼續延續這種狀態。我們從小一起長大，相處模式不會有太大改變，但疼愛尖尖是不會少的。」宋威龍用戲裡凌霄大哥角度回覆，完全滿足所有粉絲幻想。」

現實生活中，宋威龍有個與自己感情很好的姊姊，思想傳統的他，雖然跟姊姊兩人互相扶持，但心裡上還是希望身為男生的自己，要多照顧女生些，多替姊姊分擔。而聊到感情觀，宋威龍則堅持專一到底，希望兩人相處模式是彼此感覺舒服，能輕鬆談心即可。

由於宋威龍從小就上少林寺習武，發揮武術家精神結合演藝事業，現在成為全方位藝人，這個朝武打演員之路的夢想有改變嗎？宋威龍說：「並沒有一定要朝什麼方向發展，我認為演員之路上，只要能遇到好劇本或好角色，我都會希望爭取出任。去少林寺研修，是小時候看了李連杰 老師的作品『少林寺』而受到感動，因此決定學習，那時年紀很小，沒有想很多，就是一個認定就努力去做，現在長大了，視野領域廣了，就也不會侷限自己，每種挑戰對我來說都是很好的磨練。」