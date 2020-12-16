范冰冰還原分手李晨原因 「只能讓他遠離我」

范冰冰(左)事隔多時，揭露與李晨分手的真正原因。（取材自微博）

39歲中國 女星范冰冰 與李晨曾有過一段四年戀情，男方也求婚成功，卻因「陰陽合同」事件攪局，雖雙方一度攜手度過難關，卻仍在去年6月宣告分手，當時外界都認為李晨急著切割，因此在網路上受到了許多抨擊，事隔多時，范冰冰難得在受訪時還原真相。

范冰冰在最新的雜誌專訪透露自己與李晨的感情，她表示對方是一個值得自己尊敬的人，也是值得付出的人：「感謝他在這段時間裡給我的美好 ，當時我的狀況他受了很多牽連，許多工作停擺受了很多委屈。我唯一能做的就是讓他離開我，不要受到我的影響。」

范冰冰也提到兩人分手的真正原因，她感性地直言：「當時很多人去詆毀他，那是因為他們沒有站在我們倆的立場裡，根本不知道我們每一步走得有多麼艱難，當時因為我的情況，讓他跟我的弟弟受到許多牽連」

她表示在當時爆出「陰陽合同」期間，她唯一能做的就是讓李晨和家人遠離自己，不因個人的醜聞影響大家，儘管她做了這個決定，仍認為：「直到今天，我們還是很好的朋友，也希望他未來一切都好。」一番真情流露的話語，吸引了許多影迷的關注，紛紛留言「這段感情真的可惜了」、「這就是成年人的愛情」，意外引起熱議。