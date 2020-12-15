王櫟鑫微博突然宣布離婚 網友：去年已預言

王櫟鑫（左）無預警發文宣布與吳雅婷（右）離婚。（取材自微博）

中國 男星王櫟鑫在微博 發文宣布與吳雅婷離婚：「Dear室友，這些年辛苦了，謝謝你讓我擁有了世界上最可愛的兩個寶貝，我們會一起繼續愛他們守護他們！如果你有任何麻煩，我依舊會是你最好的朋友站在你身後」，並稱未來會一起繼續愛和守護兩個孩子。

新浪娛樂報導，隨後吳雅婷也發文：「選擇換一種方式相處，也許是我們最好的結束。各自安好，祝你幸福」。工作人員承認他們已離婚，至於原因，他表示：「和平分手」，同時表示兩人會「共同撫養兩個寶寶。」

據報導，王櫟鑫2015年迎娶圈外女友吳雅婷，兩人相識於朋友的聚會。2015年11月10日，王櫟鑫喜得愛女，2017年8月14日，王櫟鑫老婆二胎得子。夫妻二人一直是恩愛夫妻的形象，突然離婚引發網友熱議。

王櫟鑫發文宣布離婚後，他在去年12月雜誌採訪中談婚姻觀的話被扒出，他說：「我常常跟我老婆講，有一天，我會離開你。」而在前面一段訪談裡，他也說道，結婚這件事，與錢無關，與年齡無關，「去嘗試婚姻這件事，我去了。」

他一段採訪視頻也被爆出，被記者問「說一件一直想做但目前卻做不了的事」，他開玩笑說是「離婚」。當時玩笑，一語成讖，引發網友感慨：「現實反照，預言家啊」。

網上有消息稱，離婚的原因是女方家暴 、王櫟鑫疑似在拍電視劇「他其實沒有那麼愛你」時出軌女演員張佳寧。對於該說法，有媒體向王櫟鑫團隊求證，對方否認，並稱網友腦洞太大，只是兩人性格不合，和平分手。