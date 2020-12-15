劉詩詩低調出門 兒大喊媽媽險曝光

劉詩詩罕見談到兒子步步。（取材自微博）

近日，中國 女星劉詩詩接受雜誌專訪，她談到了自己最近的工作，自己的心態，在新劇中飾演的角色，還罕見提到了兒子步步。

貓眼娛樂報導，劉詩詩誇兒子很可愛，她談到自己之前有一次帶步步去逛商場，為了不讓路人認出來還打扮了一番，但是步步卻會在逛的過程中突然大喊一聲「媽媽」，劉詩詩既要及時回應兒子，又不能讓人認出來，她說:「當時我的表情就是，這是答應好還是不答應好？」

吳奇隆比劉詩詩大整整16歲，他們因電視劇「步步驚心」結緣，相識相知相愛，2015年吳奇隆和劉詩詩領證，2016年3月在峇厘島舉行婚禮。2018年12月，吳奇隆公布劉詩詩已懷孕的喜訊，2019年4月29日，吳奇隆發文慶祝小寶寶的到來，「母子平安，謝謝大家的關心，親愛的媽咪辛苦啦！@劉詩詩，謝謝你。」他們給兒子取名步步，網友猜測可能是藉鑑了「步步驚心」。

劉詩詩生完小孩後恢復了一段時間又開始工作，她和倪妮主演的電視劇「流金歲月」已拍攝完畢，等待正式播出，她們之間的CP感很強，前段時間還合體參加了某時尚盛典，網友誇兩人造型，紛紛表示期待新劇。