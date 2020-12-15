我的頻道

* 拖拉類別可自訂排序
恢復預設 確定
設定
快訊

莫德納疫苗最快18日批准 首批配送600萬劑

抗疫見曙光！加州第1針 凱瑟護士接種疫苗

劉詩詩低調出門 兒大喊媽媽險曝光

娛樂新聞組／綜合報導
劉詩詩罕見談到兒子步步。（取材自微博）
劉詩詩罕見談到兒子步步。（取材自微博）

近日，中國女星劉詩詩接受雜誌專訪，她談到了自己最近的工作，自己的心態，在新劇中飾演的角色，還罕見提到了兒子步步。

貓眼娛樂報導，劉詩詩誇兒子很可愛，她談到自己之前有一次帶步步去逛商場，為了不讓路人認出來還打扮了一番，但是步步卻會在逛的過程中突然大喊一聲「媽媽」，劉詩詩既要及時回應兒子，又不能讓人認出來，她說:「當時我的表情就是，這是答應好還是不答應好？」

吳奇隆比劉詩詩大整整16歲，他們因電視劇「步步驚心」結緣，相識相知相愛，2015年吳奇隆和劉詩詩領證，2016年3月在峇厘島舉行婚禮。2018年12月，吳奇隆公布劉詩詩已懷孕的喜訊，2019年4月29日，吳奇隆發文慶祝小寶寶的到來，「母子平安，謝謝大家的關心，親愛的媽咪辛苦啦！@劉詩詩，謝謝你。」他們給兒子取名步步，網友猜測可能是藉鑑了「步步驚心」。

劉詩詩生完小孩後恢復了一段時間又開始工作，她和倪妮主演的電視劇「流金歲月」已拍攝完畢，等待正式播出，她們之間的CP感很強，前段時間還合體參加了某時尚盛典，網友誇兩人造型，紛紛表示期待新劇。

中國

上一則

拍「獵魔士」腿受傷 亨利卡維爾痛到不能走

下一則

王櫟鑫微博突然宣布離婚 網友：去年已預言

延伸閱讀

男星喝酒誤戲靠提詞 章子怡喊：此生最痛苦經驗

男星喝酒誤戲靠提詞 章子怡喊：此生最痛苦經驗
張藝謀首度拍電視劇！女主角章子怡呼聲最高

張藝謀首度拍電視劇！女主角章子怡呼聲最高
劉詩詩、倪妮貼臉擁抱 網批：太刻意

劉詩詩、倪妮貼臉擁抱 網批：太刻意
楊冪罕見同框劉詩詩 網友吐槽：髮際線令人著急

楊冪罕見同框劉詩詩 網友吐槽：髮際線令人著急

熱門新聞

劉德華戴老花眼鏡的照片被瘋傳。（取材自微博）

不再凍齡？ 59歲劉德華赫見滄桑老態 網友心痛

2020-12-06 02:28
謝霆鋒在個人社交平台更新了動態，疑似回應網傳王菲結婚事件。（取材自微博）

王菲擁新歡結婚？ 謝霆鋒巧回:有事嗎

2020-12-10 02:26
熊黛林與郭可頌在2016年結婚。圖／摘自IG

熊黛林自爆倒追億萬富豪 首曝交往秘辛

2020-12-13 15:57
吳宣儀傳出珠片刺繡禮服太性感，讓直播無預警被切了。（取材自微博）

女星禮服太性感 害盛典直播被切斷？

2020-12-11 02:28
李安上個月擔任金馬獎頒獎人。（記者季相儒／攝影）

「臥虎藏龍」20年 李安憶竹林戲：最貴演員吊半空「我冷汗直流」

2020-12-09 21:43
黃曉明和Angelababy屢傳婚變。（取材自微博）

不傳訊求救黃曉明 Baby冷漠拒認已婚

2020-12-09 02:26

精彩推薦

data-matched-content-rows-num="10,4" data-matched-content-columns-num="1,2" data-matched-content-ui-type="image_sidebyside,image_stacked"

超人氣

更多 >
美高官新冠疫苗接種計畫突喊卡 原因尚不明

美高官新冠疫苗接種計畫突喊卡 原因尚不明
搖擺州選舉人票票入匭 拜登確認當選美國總統

搖擺州選舉人票票入匭 拜登確認當選美國總統
華裔戴琪將任美國貿易代表 伯父稱許「文武兼修」

華裔戴琪將任美國貿易代表 伯父稱許「文武兼修」
拜登籲川普認敗 感謝司法系統拒絕川普陣營要求

拜登籲川普認敗 感謝司法系統拒絕川普陣營要求
確認總統當選結果 一次看懂選舉人團投票

確認總統當選結果 一次看懂選舉人團投票