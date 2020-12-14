趙薇霸氣登「封」撞臉台灣開喜婆婆 網笑喊「想讓座」

趙薇登上雜誌封面，網友覺得造型撞臉開喜婆婆。（取材自微博）

對於時尚圈定義的美，你也常資質太淺看不懂嗎？陸版「美麗佳人」（Marie Claire，又名「嘉人」）2021開年的1月重磅封面找來了趙薇，不過網友倒是覺得很眼熟…這不就是台灣 的「開喜婆婆」嗎？

「美麗佳人」、「Vogue」與「Elle」合稱國際三大時尚雜誌。陸版「美麗佳人」近日提早曝光她們的開年封面人物--趙薇。

新浪網稱讚趙薇多次登上「美麗佳人」封面，「以獨特的時尚表現力，詮釋出個人的百變魅力。為整體造型帶來一抹靈動氣息，意式風情靈動優雅；香檳色禮裙搭配黑色面紗禮帽，則展現復古女郎的冷豔魅惑，手持粉刷在透明玻璃上自由創作，彷彿在描繪獨特的人生軌跡。」

報導指出，在官方微博 釋出的封面照中，趙薇身穿Fendi石榴紅羊毛針織衫，頭上則圍了一絲花卉頭巾巧妙裝點，舉手投足間展現優雅而沉靜的力量。台灣時尚部落客Mr. 布雷蕭也在臉書 分享這些美照，卻讓許多網友深表疑惑，紛紛留言「主題是農家樂嗎」、「我想到大媽怎麼在天冷時先穿衛生衣，再穿胸罩」，也有人覺得好像遇到高齡80的開喜婆婆，笑說「好想讓座」。

更有人以此懷念致敬2010年暴紅的「乞丐王子」犀利哥，認為這才是真正接地氣的街頭銅板時尚。

此外，趙薇日前受訪時談到演員整容現象稱：「沒過幾天就變個模樣，很多也沒有變得更好看，只是自己不覺得。」她表示，醫美行業的發達，讓這種現象越來越普遍，她覺得有必要說一說。