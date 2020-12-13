曾國祥挺佔中 「演員3」被消失？

曾國祥突發文宣布退出「我就是演員」。（取材自微博）

香港導演 曾國祥所執導的中國電影「少年的你」拿下不少大獎。日前曾國祥發文，宣布退出綜藝節目「我就是演員3」。他解釋稱，因工作原因要往返多地，鑑於目前防疫情 況，行程會與節目的錄製需求有所衝突。但網友發現，曾國祥疑似因為曾參加香港「佔中運動」，才導致他在節目裡「被消失」。

鳳凰網報導，曾國祥透露，由於節目賽制原因，缺席錄製會造成內容割裂，因此為了保證節目整體的連貫性與賽制有效性，在與節目組雙方共同溝通下決定刪除已錄製的內容，後續也將不再參與節目的錄製。

曾國祥向大家道歉，並祝福所有演員在節目舞台上發揮出自己的水平，祝願大家努力就有收穫。

另據鏡週刊報導，「我就是演員3」開播前夕，傳出曾國祥因「廣電審查」沒過關，第一集畫面被剪個精光。

報導稱，「我就是演員」釋出的節目內容預告中，只看到章子怡、于正兩位導師評論演員表現，不見曾國祥的部份，網傳曾國祥未通過廣電審查，製作單位只好將他「一剪沒」，「我就是演員3」的導演吳彤還發了微博：「難！」並沒有做任何解釋。而網友討論發現，曾國祥疑似因為曾參加香港「佔中運動」，才導致他在節目裡「被消失」。