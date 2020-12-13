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鄭伊健在家打遊戲 豪宅樸素裝修曝光

娛樂新聞組／綜合報導
蒙嘉慧PO出老公鄭伊健打電玩的背影。（取材自Instagram）
蒙嘉慧PO出老公鄭伊健打電玩的背影。（取材自Instagram）

港星蒙嘉慧日前在社交平台上更新了一張照片，是老公鄭伊健的背影，兩夫妻罕見秀恩愛，吸引網友圍觀。

蓋飯娛樂報導，照片中鄭伊健背對鏡頭，全神貫注打遊戲，蒙嘉慧還配文表示兩人打遊戲的過程中，鄭伊健手柄按鈕壞了，把她心愛的武器賣掉了。

據報導，賣掉之後鄭伊健大叫：「有沒有搞錯啊，這個按鈕壞了，慘了沒保存」，蒙嘉慧則回答：「先生，你在控制我的武器，你冷靜一點，站到牆上，讓我用原力打你一頓，這樣我會平衡一點。」

夫妻倆的日常對話相當可愛，惹得網友爆笑連連，很多人都評論表示鄭伊健太好笑了，還有人覺得蒙嘉慧的口氣很像「法證先鋒」裡的小柔。

報導稱，夫妻倆居住的豪宅內景也相當吸睛。照片裡，鄭伊健和蒙嘉慧應該在客廳，客廳整體裝修都非常樸素，原木色系，沒有過多的裝飾品，電視機旁邊只有一盆綠植和一個精緻的白色瓷器，而且窗簾被放下來，房間內顯得有些暗沉，這種不起眼的裝修其實在普通家庭都很常見。

之前就有港媒報導，鄭伊健蒙嘉慧現在住在淺水灣雅景閣，2007年買入的時候2800萬元（港幣，下同，約361萬美元），後來房價上漲，如今已經達到6500萬元。

鄭伊健早年還曾買入過西貢村屋、黃埔花園等單位，市值都已經增長2至3倍，就連海外他也擁有房產，身家保守估計已達1.6億元（約2064萬美元）。

鄭伊健（右）、蒙嘉慧結婚七年，感情依舊甜蜜。（取材自微博）
鄭伊健（右）、蒙嘉慧結婚七年，感情依舊甜蜜。（取材自微博）

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