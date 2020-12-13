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劉德華爽約直播？ 粉絲：網紅故意炒作…

娛樂新聞組／綜合報導
劉德華近日傳出疑似「爽約」網紅「舞帝利哥」，但真相眾說紛紜。（取材自微博）
劉德華近日傳出疑似「爽約」網紅「舞帝利哥」，但真相眾說紛紜。（取材自微博）

香港天王劉德華不久前才上了中國帶貨女王「薇婭」直播，賣了50萬張「拆彈專家2」電影票，但近日他卻傳出疑似「爽約」內地網紅「舞帝利哥」，還遭嗆「作為巨星能不能有點契約精神？」且舞帝利哥還去警局報案。但有網友質疑，這一切都是舞帝利哥在炒作。

綜合媒體報導，舞帝利哥原本預告天王劉德華日前要來直播間，還因此吸引不少商家合作，希望藉此大賺一筆。舞帝利哥開直播時，卻是含淚控訴天王爽約，自己都不知道該怎麼面對合作方，且稱此前已經交付對方團隊一筆訂金，但未透露實際金額。

此外，舞帝利哥還曬出向警方報案的受理文件，並PO文寫道：「關於天王巨星採訪活動的事，我在等結果……。」此事件一度引發網友議論，質疑「從小到大喜歡的偶像，那麼沒有契約精神」。

對此，「拆彈專家」相關人員在網上闢謠，說劉德華根本沒有經紀人，只有一個官網，他絕對不可能參加這類型網紅直播的，並警告對方不要碰瓷，並不要以此炒作，萬一到時候下不來台怎麼辦？

粉絲也跳出來質疑事情真實性：「所以說你們的合約書呢？」、「無憑無據的，是瞎說想炒作嗎？」

另有網友分析，如今的劉德華不缺名不缺利，幾乎不參加任何商業活動，除了熱愛的電影事業。而他之所以現身薇婭的直播間，也是為了宣傳自己的新片。

此外，還有網友發現，舞帝利哥用劉德華炒了一波熱度後，隔天果然辦了活動。

劉德華近日傳出疑似「爽約」網紅「舞帝利哥」，但真相眾說紛紜。（取材自微博）
劉德華近日傳出疑似「爽約」網紅「舞帝利哥」，但真相眾說紛紜。（取材自微博）

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