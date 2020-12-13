39歲阿嬌不再嫁人 自稱不適合結婚

阿嬌受訪時宣布自己終身不嫁。（取材自微博）

港星「阿嬌 」鍾欣潼日前接受媒體專訪，在採訪中，才39歲的她竟然宣布終身不嫁。

網易娛樂報導，此次採訪是阿嬌與賴弘國離婚後首次受訪，阿嬌被問及與賴弘國的婚姻是否還有挽回餘地時，阿嬌斬釘截鐵表示：「沒有！」

據報導，阿嬌5月被曝與賴弘國已祕密簽下分居協議，結束一年多的夫妻關係。阿嬌一向把愛情看得很重，這段短暫的婚姻，對她而言打擊很大。她直言，我想我不會再結婚，結過一次就夠了。我覺得自己不適合結婚，真的沒必要了。

阿嬌也透露兩人確實曾經相愛過，而兩人分居期間也曾有溝通，並認為兩人做朋友會舒服點，反正對方也不想戀愛。對於離婚的原因，阿嬌並未透露，表示會保持平常心，專心工作，希望大家不要再提。

此外，阿嬌還稱自己並沒有考慮感情的事，即使有追求者也不會答應，而提出離婚需要分居一年，這段時間自己也很清醒，希望迎接新的生活，並強調自己現在並沒有任何情感瓜葛。

據了解，阿嬌很喜歡小孩子，所以曾經凍過三顆卵子，阿嬌經歷了情傷，坦言即使生孩子也不一定要找個愛的人，並指媽媽非常想抱孫子，也曾建議她生寶寶，沒想到婚姻以離婚收場，對於生孩子也只能隨緣。