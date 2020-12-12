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「上氣」怕扯辱華 梁朝偉角色改名

娛樂新聞組／綜合報導
梁朝偉新戲角色低調改名。（視頻截圖）
梁朝偉新戲角色低調改名。（視頻截圖）

MCU第四階段新作「上氣」（Shang-Chi and the Legend of the Ten Rings），拍攝受新冠肺炎疫情影響，暫停多時。不過Marvel官方日前公布「上氣」的最新消息，除了敲定所有演員外，更鎖定上畫日期為2021年7月9日。有粉絲發現梁朝偉的角色滿大人（Mandarin），改名為「Wenwu」，可能與早前有中國粉絲指「滿大人」這角色涉辱華有關。

香港01報導，自公布梁朝偉加盟「上氣」，一直都指他是飾演戲中反派角色滿大人，角色原名為Khan，是由「Marvel之父」Stan Lee及Don Heck共同創造，在1964年出版的第50期「Tales of Suspense」首次出現。滿大人自小便失去雙親，在姑母養育下，自幼接受科學與武術的訓練，成長後因時局轉變，滿大人痛失所有，於是犯起向社會報復，摧毀人類文明的念頭。英文戲名「Shang-Chi and the Legend of the Ten Rings」，就是指他擁有十隻強大魔力的戒指。

那麼為何該角色會引起「辱華」之名？因有中國網民懷疑，「滿大人」一角是取材自1913年出版的小說「The Mystery of Dr. Fu Manchu」中，傅滿洲這個角色。傅滿洲被視為在西方在辱華觀念下，創造出來的角色，事實上，在上世紀80年代，美國華裔人士曾發動「抵制傅滿洲運動」，不滿這個角色侮辱華人，而Marvel就於同時，曾將部分作品中的傅滿洲改名成「滿大人」。

所以當「滿大人」名字一出，自然又聯想到「傅滿洲」，聯想到歐美歧視華人的「黃禍」，中國網民曾狠批梁朝偉接演這種「黃禍」代表人物，「上氣」最新宣傳品上，梁朝偉一角名字已改為「Wenwu」，暫譯為「文武」。

中國 華人 美國

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