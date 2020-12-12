減肥減到「快暈倒」 女星晚餐曝光…只吃3顆堅果

田樸珺為了維持身材，食量少得可憐。（取材自微博）

女星為了在螢幕上呈現纖瘦體態，常常採取激烈的節食減肥法，39歲田樸珺最近就自曝因為一個月沒吃晚飯，甚至在工作時差點暈倒，感嘆「為減肥太不容易了！」

搜狐娛樂報導，田樸珺自曝因為一個月沒吃晚飯，一穿高跟鞋就有「高原反應」，在拍攝時有幾分鐘出現手麻、差點暈倒，幸好及時補充血糖 後得以恢復。她本月初也曾曬圖稱因為減肥，晚飯只吃了3顆堅果。

田樸珺的晚餐只有數顆堅果。（取材自微博）

據爆料，不少女星為了減肥不吃飯，包括劉詩詩曾經5年堅持不吃主食，甚至半個月只喝水；江疏影曾經為了時裝周能夠看起來更瘦，只吃一杯白開水和一小碟白砂糖。

田樸珺近日出席「時尚先生年度盛典」活動，展現瘦身成果，一席黑色深V露腰下擺大開叉禮服，上露事業線，下露大長腿，視覺效果非常不錯。不巧的是，這套禮服與萬茜撞衫，兩人都是一襲黑色深V長裙，而且採用露肩設計，唯一區別是田樸珺的胳膊上多了兩條黑色的肩帶。

田樸珺（左）與萬茜（右）撞衫。（取材自微博）

作為當天的頒獎嘉賓，田樸珺在公布獲獎人是萬茜後，萬茜和阮經天一起登上領獎台，可能看到彼此的打扮有異曲同工之妙，多少有些尷尬，特別是在同框握手時，更被鏡頭給了大特寫。