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注定進演藝圈！范冰冰14歲遭卡車拖18公尺 美顏毫無損傷

娛樂新聞組／綜合報導
范冰冰就學時曾遭遇驚悚車禍。（取材自微博）
范冰冰就學時曾遭遇驚悚車禍。（取材自微博）

范冰冰近期力拚復出，出席各種品牌活動，網路上則流傳著一篇文章，當中提到范冰冰曾遭遇嚴重車禍，險陷死劫，卻意外獲得機會踏入演藝圈。

據香港01報導，日前有網友在網路上分享范冰冰出道時的故事，提起范冰冰在1995年、14歲時曾遭遇恐怖車禍，當時她整個人被卡車拖行一段路，幸好臉沒留下疤痕。范冰冰透露，那天放學爸爸用機車來接她離開，豈料才剛起步沒多久，就遭到後方來車追撞，她與爸爸就被車子帶著拖行了18公尺，頭髮還被捲入車底，路過民眾看了都嚇得直尖叫。

她回憶起傷勢，表示當時只有頭皮出血、腳無法站立等，不過臉卻毫髮無傷。當時被救出後她第一時間卻是怕直笛被壓壞；幸好當時遭捲入的車子是吉普車底盤較高，否則父女倆人受傷情況會更嚴重。

范冰冰遇車禍後的休養期間，恰巧遇到謝晉所屬藝術學院招生，便執意報名，後來順利通過三階段面試；半年後便到「女強人」劇組跑龍套，外貌絕美更被主演劉雪華相中，後來劉雪華則引薦她進入「還珠格格」，從此踏入演藝圈。

這段故事也讓不少網友驚嘆范冰冰運氣好，認為這是老天眷顧要讓她走上演藝圈。

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