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被請移步4次…火辣露胸走紅毯 萬茜挨酸賴著不走

娛樂新聞組／綜合報導
萬茜被誤會在紅毯賴著不走。（取材自微博）
萬茜被誤會在紅毯賴著不走。（取材自微博）

「時尚先生年度盛典」日前登場，萬茜身穿深V開高衩禮服性感現身紅毯，引發全場攝影搶拍，現場「看這裡看這裡」、「這邊這邊」聲此起彼落，以致主持人連喊了四次「請移步主會場」，萬茜似乎都沒有聽到，被網友酸「賴著不走」。

萬茜曾以電影「軍中樂園」拿下金馬最佳女配角，演技與外型兼具的她，當天尺度大解放，以一身性感爆棚的黑色禮服現身2020年時尚先生年度盛典紅毯，纖細好身材讓她完全看不出已是一個孩子的媽，一露面瞬間吸引全場攝影搶拍，媒體也高分貝地喊著「萬茜老師看一下這裡」、「這邊這邊」。

萬茜穿深V開高衩禮服性感身紅毯。（取材自微博）
萬茜穿深V開高衩禮服性感身紅毯。（取材自微博）

不過也疑似因現場太嘈雜，導致主持人連喊了四次「請移步主會場」，萬茜都沒有聽到，也讓她慘遭網友誤會有賴著不走之嫌；網友紛紛留言「看直播被尬到，問題是看別人能聽見啊」、「前面小心洞都聽見了，移步主會場又聽不見了，哈哈」。

但也有不少人認為萬茜是真的沒聽到，「這種紅毯一般很難清楚吧，攝影師一堆都想拍就吵得要死，女明星真是不容易，這麼冷穿這麼少」。

另據新浪娛樂報導，萬茜當晚間在微博發文向主持人艾特岳岳道歉：「弟弟對不住了，姐姐不是故意的」。

除了走紅毯風波，萬茜尚天還爆出座位風波，搜狐報導，萬茜在會場位置本來並不是在第一排，而卻不知為何坐到了第一排陳坤的位子。

搜狐秀出當天的照片，顯示萬茜坐到第一排，猜測「應該是湊近了去聊天」，但是依舊有網友直言「又搶頭排」？為了曝光真是拚了，還有網友調侃：陳坤回來萬茜是要讓位嗎？

來源：YouTube

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