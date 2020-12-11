中國最帥男藝人 「陳情令」肖戰登基

肖戰被美國網站票選為中國最帥男藝人。（取材自微博）

美國 投票網站KingChoice「中國 最帥男藝人」票選結果近日揭露結果，前兩名分別為以「陳情令」暴紅的肖戰與王一博。第三名則是中國帥哥排行榜的常客楊洋。

香港01報導，「中國最帥男藝人」票選前十強分別為肖戰、王一博、楊洋、鄧倫、王俊凱、王嘉爾、黃子韜、王源、宋威龍及許凱。榜首肖戰以「陳情令」暴紅，五官深邃的他一雙大眼睛特別有魅力，再配上183公分高的好身材，外型幾乎無可挑剔。

第二名的王一博同樣以「陳情令」暴紅，雖然五官不屬濃眉大眼型，但整體長相非常俊美，而且給人一種冷酷感，身高180公分的他，屬於另一種的幾乎無可挑剔。

第三名的楊洋，是中國帥哥榜的常客，身上有一種儒雅氣質，聲音低沉有吸引力，頗有貴氣王子感覺。

第四名的鄧倫長相有些像南韓人，除了一雙超有神的單眼皮，還擁有185公分的身高，男人味十足。第五名的王俊凱則屬於俊美型，同宋威龍的感覺非常相似。第六名的王嘉爾，有著一雙特別靈動的大眼睛，還有健身 練就壯碩的肌肉，給人一種強而有力的感覺特別Man。

第七名的黃子韜，擁有一雙誘人的丹鳳眼，身上另有痞壞的氣質。第八名的王源給人一種無害感，長相屬於耐看型。第九名的宋威龍則猶如漫畫走出來的王子。第十名的許凱，不但長得精緻，身上也散發著一種痞壞感。