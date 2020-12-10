8600萬粉絲助力 易烊千璽登影響力明星榜

易烊千璽在微博上擁有超過8600萬粉絲。（取材自微博）

福布斯亞洲「亞太地區數字影響力明星榜」評選100位在亞太地區社交平台上具影響力的藝人，其中中國演藝界占了2成，易烊千璽、王一博、蔡徐坤等藝人皆上榜，其中TFBoys成員之一的易烊千璽，在微博 上擁有超過8600萬粉絲，日前一則為品牌代言的微博被轉發了數百萬次。

新京報報導，在這份榜單並沒有排名，其中易烊千璽、周冬雨、五月天、周杰倫、陳奕迅、蔡依林、楊冪、Angelababy、趙麗穎、王嘉爾、鹿晗、迪麗熱巴、王一博、蔡徐坤、彭于晏、朱一龍、李現、甄子丹、王俊凱、華晨宇、楊紫、鄧紫棋 、宋茜均有入圍。

易烊千璽在2019年出演電影 「少年的你」，並因此在第39屆香港電影金像獎頒獎典禮上獲得最佳新演員獎。其在微博上擁有超過8600萬粉絲。

而王一博則因出演古裝劇「陳情令」收穫了巨大的人氣。他在微博上共有3600多萬粉絲，在抖音上也有1200萬粉絲。此外，王一博還是一名專業的摩托車賽車手。

蔡徐坤的入選理由則是他最新的數字專輯「Young」在一周內售出了11萬份，並在今年2月登上了QQ音樂銷量榜的榜首。他在微博上共有3400萬粉絲，今年1月，他為抗擊新冠肺炎疫情向武漢捐款了60萬元人民幣。