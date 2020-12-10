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黃聖依收10萬直播費 被爆「只賣5個杯子」

娛樂新聞組／綜合報導
黃聖依最近直播賣貨卻因「帶貨力不足」被嫌棄。（取材自微博）
黃聖依最近直播賣貨卻因「帶貨力不足」被嫌棄。（取材自微博）

在「乘風破浪的姐姐」中再挑起話題的女星黃聖依終於加入直播戰局，但卻傳出她收了10萬元人民幣的費用，卻只賣出5個保溫杯的消息，目前還面臨廠商追討退費的困擾。對此，黃聖依工作室聲明，未曾收取商家的坑位費，因此不存在保底退款一事。

綜合媒體報導，黃聖依除了被批評帶貨量淒慘外，廠商還抱怨她直播還遲到1小時、直播期間基本不碰產品，也未好好介紹產品，甚至對要賣的紅酒只是「聞了一下」，態度相當不敬業，輪播到保溫杯時她竟然已離場等問題。

直播代營運平台副總經理指出，若黃聖依銷售額未達標，就按照實際銷售額比例，約在7個工作日內完成退款。沒想到黃聖依的直播銷售額卻相當慘澹，僅賣出5個保溫杯，銷售額為人民幣695元。對此，平台指控黃聖依違約，稱她找各種理由拒絕退還人民幣10萬元的「坑位費」，此事從10月拖到12月都未獲解決。

對此，黃聖依工作室聲明指出「與主辦方協定不超過80分鐘，藝人實際完成直播時長80分鐘」來反駁遲到到、不敬業的指摘。聲明指出該場直播活動期間藝人並未參與任何保溫杯產品的售賣，也未收取任何商家的坑位費，「不存在保底退款」一事來駁玉廠商的指控。

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