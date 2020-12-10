王菲擁新歡結婚？ 謝霆鋒巧回:有事嗎

謝霆鋒在個人社交平台更新了動態，疑似回應網傳王菲結婚事件。（取材自微博）

王菲 結婚，新郎卻不是謝霆鋒 ？網上瘋傳一段王菲和李威龍結婚祝福視頻，謝霆鋒經紀人第一時間表示「好假，不會有人信」。

新浪娛樂引述香港 媒體報導，這段短視頻中，功夫明星梁小龍報喜，恭喜徒弟李威龍和王菲結婚，並祝他們新婚快樂。

這段視頻隨後被網友添油加醋，表示王菲通過那英的介紹，與梁小龍愛徒李威龍一見鍾情，隨後結成夫妻。不過該爆料純屬虛構，此王菲非彼王菲，可能只是同名同姓而已，謝霆鋒經紀人第一時間已表態「好假」。

無視外界對兩人戀情分手捕風捉影，謝霆鋒在個人社交平台更新動態，曬出吃魚的照片寫道「有事嗎？你不是剛吃過？」，桌子的下面是有一隻露著半個頭的小黑貓。

功夫明星梁小龍報喜，恭喜徒弟李威龍和「王菲」結婚，並祝他們新婚快樂。(取材自微博)

貓眼娛樂報導，網友扒出黑貓的身分，指這隻黑貓疑似是王菲家的貓，王菲也曾曬過貓的照片。王菲的網上頭像也是一隻黑貓，所以粉絲認為謝霆鋒是在隔空秀恩愛。

前不久有傳聞兩人分手的消息，王菲還同好友一同現身KTV唱歌，圖中的她跟一名男子深情對唱，姿勢放鬆隨意，但卻不見謝霆鋒的身影。雖然兩人常常被傳分手傳聞，可是謝霆鋒並沒有放在心上，他曾表示對於感情能珍惜就珍惜，但是要放手的時候，也真的得放。