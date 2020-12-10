劉亦菲擅改劇本有前例？ 恐遭演員4宗罪鎖定

中國影視部門列出「演員4宗罪」，網傳劉亦菲極有可能是首波遭到鎖定的對象。（取材自微博）

近日中國 娛樂圈再傳出封殺劣跡藝人動作，包括范冰冰、文章、房祖名、白百何都成封殺目標。如今又傳出，影視部門再向演員下殺手，列出「演員4宗罪」，包括不背台詞、亂改劇本等，強調必須堅決抵制，消息一出，網路瘋傳劉亦菲 極有可能是首波遭到鎖定的對象。

香港01報導，廣電總局近日向各影視公司發出指引，批評電視劇及網劇的浮誇劇情，更指許多製作公司為了收視及點擊率，只看重演員而忽略導演 及編劇，更列出演員4宗罪，包括擅自帶編劇進劇組擅改劇本；擅自帶化妝師、服裝師入組，不按劇情需要設計自己的形象；不尊重對手，拍戲時不熟悉劇情，不背台詞便入組；以及經理人為了顧及藝人形象，以拒演、怠工等行為逼製片人和導演就範。

指引一出，有幕後製作人員爆料指，劉亦菲與井柏然於2018年拍攝劇集「南煙齋筆錄」期間，各自帶編劇進組大改劇本，令對白接不上，令導演大為頭痛，雖然事後與劇組都出面否認，但網傳她有可能因此遭到官方鎖定。而趙麗穎拍「有翡」時，亦被指帶編劇入組。

同時又有消息傳出，吳亦凡每次拍戲都是到場10分鐘後才背對白，之後就不願再看劇本，但卻誇口自稱記憶力強勁，正式拍攝時卻忘記對白，同樣成為「高危」一族。

報導指出，脫口秀主持人金星日前曾爆料，有位「數字小姐」工作態度敷衍，劉濤也曾提過「數字小姐」對戲時只念1234567當台詞。在影視指引發出後，這類劣跡行為都令演員可能進入鎖定名單。