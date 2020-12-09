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搶周慧敏男友？ 陳法蓉：從未當過小三

娛樂新聞組／綜合報導
周慧敏。（本報資料照片）
周慧敏。（本報資料照片）

香港小姐出生的港星陳法蓉，曾出演張衛健版「鹿鼎記」中的太后被封為「最美太后」。昔日曾有傳聞說她搶藝人周慧敏的男友，被控是小三，近日她現身節目罕見提起此事，澄清自己從未當過小三。

陳法蓉曾與倪震、許晉亨、朱明交往過，而外傳她在與倪震、朱明交往時都捲入三角戀，成為破壞別人感情的小三。1994年倪震和周慧敏分手後，就愛上陳法蓉，她因此被指是第三者，兩年後倪震跟周慧敏復合，他們也因此分手。後來陳法蓉又遭爆介入女星陸詩韻與朱明的感情，甚至一度傳出結婚消息，豈料才交往不到一年就分手。

最近陳法蓉參加節目「奮鬥吧主播」，談起自己喜歡的伴侶類型，表示自己喜歡大男人主義的男生，「我很聽話的，只要我愛上那個人。」此外，她也提起過去的戀情，被外界說是小三，她則澄清事實並非如此，「其實我從來沒有做過第三者，因為我自己都不想，我覺得要尊重其他女人。」

陳法蓉表示目前感情仍是空窗期，透露自己很享受單身生活，並在微博寫道：「我相信愛情，但不奢求、不勉強，沒有半點心急，將來的事誰也不知道，但怎樣快樂怎樣過！現在是一個單身的快樂的人。報告完畢」。

陳法蓉儘管已54歲，仍保養得宜。（取材自微博）
陳法蓉儘管已54歲，仍保養得宜。（取材自微博）

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