王家衛東邪西毒手稿曝光 影迷讚：有自己的風格

王家衛是香港當代電影大師。（本報資料照片）

南韓 網友日前在推特上傳兩張照片，相信是來自香港 當代電影 大師王家衛電影「東邪西毒」的劇本手稿。兩張照片分別展示戲名，及由張國榮飾演的歐陽鋒跟酒客的一段對話。

香港01報導，初見王大導的筆跡，影迷不禁大讚確有自己一套風格，而看畢文字再看電影版，更讚嘆哥哥張國榮字裡行間，將文字演出另一層次。

張國榮在「東邪西毒」劇照。（取材自微博）

報導，上傳照片的網友雖未提及來源，但確信是來自「東邪西毒」手稿的真跡，稿上更蓋上1993年5月1日，而電影則在1994年9月17日上映。至於手稿記下的劇情，是西毒歐陽鋒與一名酒客聊天的內容。

王家衛「東邪西毒」手稿的真跡。（取材自Instagram）

據了解，王家衛去年出席「香港電影編劇家協會2019年春茗」會頒發「榮譽大獎」，他在台上致辭時帶來親手撰寫的「重慶森林」電影劇本，為被指拍戲沒有劇本平反，他說：「多謝協會挺我，還我清白。講這麼久，大家可能懷疑有沒有劇本，所以我帶證據來，我真的有寫啊。」

當時被問到哪部劇本能夠兩星期內完成，王家衛指是「重慶森林」。「當時好趕，拍攝都是兩星期時間。我平時最愛在人多的地方創作，愈人多愈好，coffee shop、酒吧、茶餐廳，所以要多謝不少招呼過我的侍應。」