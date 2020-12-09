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最美小龍女談富商前任：每年「被分手」 戀10年愛得卑微

娛樂新聞組／綜合報導
李若彤在新書《好好過》中，揭密昔日與富商郭應泉的10年戀情。（取材自微博）
李若彤在新書《好好過》中，揭密昔日與富商郭應泉的10年戀情。（取材自微博）

54歲港星李若彤以飾演「神鵰俠侶」中的「小龍女」一角走紅，被稱為「最美小龍女 」。她近日出版發行新書《好好過》。書中，她自曝與年長20歲的商人郭應泉在一起長達十年，一度愛得卑微，幾乎每年都會被對方提分手，每次都是她極力挽回，最後兩人還是分道揚鑣。

網易娛樂報導，據悉，李若彤與富商郭應泉1998年相戀。當時郭應泉中年離異，外加生意失敗，而李若彤卻正是事業如日中天之時。她選擇此時去內地與他同甘共苦。李若彤在書中寫道：「不管多晚，都會等他回家，著手為他準備一切。深夜等他的時候，甚至睡倒在沙發上。」

李若彤對男友十分遷就，為他停掉工作，放棄事業。為了和他相配，還放棄自己喜歡的打扮，故意穿得很成熟。就算郭應泉從來沒承諾結婚，李若彤仍把自己當成對方太太，照顧男方及其家人。

據報導，李若彤還談到，郭應泉每年都會提一次分手，每次「被分手」，她都十分卑微地挽回。在一起的第八年，郭應泉堅決要分開，李若彤無奈答應，但在分手的一年四個月裡，她每天都在等待男方回頭，終究是讓她等到了，可這段感情沒能維持多久，到了第十年，兩人再也無力愛下去，終於正式分開。

與前男友分手後，李若彤沒有勇氣再開始新的戀情，單身至今。她有些遺憾沒在最好的年齡生個寶寶，所以把滿腔母愛投注在外甥女身上，對她照顧有加。而現在的李若彤，身材容貌保養得宜，卻至今未婚。

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