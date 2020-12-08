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當年張學友都落選 Angelababy獲香港傑出青年

娛樂新聞組／綜合報導
Angelababy是2020香港十大傑出青年唯一一個明星。（取材自微博）
Angelababy是2020香港十大傑出青年唯一一個明星。（取材自微博）

香港十大傑出青年2020年度的評選結果日前揭曉，中國女星Angelababy成為此次唯一入選明星，有網友批評「當年連歌手張學友都只是被提名」，質疑Angelababy為何能獲得傑出青年殊榮。

貓眼娛樂報導，「香港十大傑出青年」已舉辦四屆，先前得獎名人如朗朗、李雲迪、奧運冠軍郭晶晶、李小鵬等，Angelababy獲獎後讓許多網友吐槽稱其他人都是各界精英人士，僅有Angelababy是藝人，對比當年張學友只獲提名，大酸「Angelababy的運氣也太好了」。

不過，也有網友為她抱不平，據悉，Angelababy除了演藝工作，也積極投身公益事業，每年都會透過慈善機構捐款，捐助的小學多達三十多所。此外，Angelababy也一直很關注香港青少年成長；2013年，她曾受邀為香港護苗基金會拍攝教育短片，認為她實至名歸。

據報導，Angelababy雖已贏得很高的讚許，仍一直努力。她所主演的熱播電視劇「摩天大樓」，深受網友認可；此外，Angelababy的新電影「明天你是否依然愛我」也將於12月24日上映，許多粉絲表示十分期待。

Angelababy獲得傑出青年殊榮，她的老公黃曉明日前也以電影「烈火英雄」再次獲得金雞獎影帝。

香港 提名 電影

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