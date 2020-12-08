4度入選「百大最美臉孔」 朱珠超狂家世被起底

朱珠家世顯赫，出道後的演出資源很好。（取材自微博）

電視劇「大秦賦」近日熱播，口碑收視雙雙報捷，女主角朱珠飾演趙姬，除了四度入選「全球100張最美面孔」，星途一帆風順的她，家族背景也不容小覷。

香港01報導，電視劇「大秦賦」其實是「大秦帝國」系列的終結篇，講述秦始皇的電視劇，趙姬跟呂不韋一定是重心人物，而在劇中飾演趙姬的朱珠，亦再次吸引觀眾眼球，尤其是她的背景更讓人津津樂道。

36歲的朱珠家世顯赫，爺爺是中國 開國少將朱虛之，父親是新大陸冰淇淋的創辦人朱漢斌，畢業於北京 工商大學，說得一口流利英語。2005年朱珠以VJ出道，雖然不是戲劇學校出身卻獲得力捧，出道作已是劉德華、鞏俐的電影 「我知女人心」。

據報導，朱珠連續4年成為「全球100張最美面孔」之一，流利英語讓她衝出國際，拍攝過好萊塢電影「雲圖」、「鐵拳」，Netflix出品的電影「越域重生」。朱珠在中國亦參演多齣劇集，去年「精英律師」演技令人眼前一亮，今年還在「鹿鼎記2020」飾演韋小寶七個老婆之一的蘇荃。此次在「大秦賦」擔綱女主角，只是歷代的趙姬也是大美人，朱珠顏值能否讓觀眾接受，就要看她劇中的發揮。